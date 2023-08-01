Новая функция Android будет предупреждать пользователей о слежке за ними — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новая функция Android будет предупреждать пользователей о слежке за ними

Технологии&Авто
15
Новая функция Android будет предупреждать пользователей о слежке за ними
Новая функция Android будет предупреждать пользователей о слежке за ними
Google начинает вводить в эксплуатацию новую функцию операционной системы Android, что улучшит конфиденциальность пользователей. Теперь ОС будет предупреждать владельцев мобильных устройств о следящих за ними неизвестных Bluetooth-устройствах.
Специалисты компании представили новый функционал на мероприятии для разработчиков. Задание — усложнить несанкционированное отслеживание пользователей с помощью устройств типа Apple AirTag.
Кроме того, у владельцев Android-смартфонов появится возможность вручную сканировать присутствие Bluetooth-девайсов поблизости, а операционная система даст несколько советов, если устройство будет обнаружено.
Новая функция Android будет предупреждать пользователей о слежке за ними

Как будет работать новая функция Android

Пользователи будут получать уведомления о неизвестном физическом трекере, находящемся на расстоянии от своего владельца и достаточно близко к целевому пользователю.
После этого у вас будет возможность раскрыть сообщение и увидеть карту, на которой отмечено перемещение трекера. У пользователя также будет возможность нажать кнопку «Проиграть звуковой сигнал», заставив отслеживающее устройство издать звук.
Читайте также
Проблема использования AirTags для слежения и сталкинга возникла практически одновременно с выходом смарт-меток на рынок. С их помощью отдельные злоумышленники даже угоняли автомобили. А в прошлом году специалисты предупреждали об опасности модифицированных Apple AirTag.
Интересно, что гаджеты от Apple иногда используют не по прямому назначению. Ранее мы рассказывали, что правоохранители США использовали AirTag от Apple для наблюдения за китайскими наркоторговцами. В ордере DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) отмечалось, что это «первый известный случай, когда федеральное агентство превратило устройство для отслеживания местонахождения объекта в технологию наблюдения за ним».
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.