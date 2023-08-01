Новая функция Android будет предупреждать пользователей о слежке за ними — Finance.ua

Новая функция Android будет предупреждать пользователей о слежке за ними 01.08.2023, 00:21 — Технологии&Авто

Новая функция Android будет предупреждать пользователей о слежке за ними

Google начинает вводить в эксплуатацию новую функцию операционной системы Android, что улучшит конфиденциальность пользователей. Теперь ОС будет предупреждать владельцев мобильных устройств о следящих за ними неизвестных Bluetooth-устройствах.

Специалисты компании представили новый функционал на мероприятии для разработчиков. Задание — усложнить несанкционированное отслеживание пользователей с помощью устройств типа Apple AirTag.

Кроме того, у владельцев Android-смартфонов появится возможность вручную сканировать присутствие Bluetooth-девайсов поблизости, а операционная система даст несколько советов, если устройство будет обнаружено.

Как будет работать новая функция Android

Пользователи будут получать уведомления о неизвестном физическом трекере, находящемся на расстоянии от своего владельца и достаточно близко к целевому пользователю.

После этого у вас будет возможность раскрыть сообщение и увидеть карту, на которой отмечено перемещение трекера. У пользователя также будет возможность нажать кнопку «Проиграть звуковой сигнал», заставив отслеживающее устройство издать звук.

Читайте также Разработан искусственный интеллект, определяющий геолокацию на любой фотографии

Проблема использования AirTags для слежения и сталкинга возникла практически одновременно с выходом смарт-меток на рынок. С их помощью отдельные злоумышленники даже угоняли автомобили. А в прошлом году специалисты предупреждали об опасности модифицированных Apple AirTag.

Интересно, что гаджеты от Apple иногда используют не по прямому назначению. Ранее мы рассказывали, что правоохранители США использовали AirTag от Apple для наблюдения за китайскими наркоторговцами. В ордере DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) отмечалось, что это «первый известный случай, когда федеральное агентство превратило устройство для отслеживания местонахождения объекта в технологию наблюдения за ним».

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.