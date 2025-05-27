Новая Audi из удешевленной линейки удивила характеристиками (фото) — Finance.ua
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Новая Audi из удешевленной линейки удивила характеристиками (фото)

Технологии&Авто
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Новая Audi из удешевленной линейки удивила характеристиками (фото)
Новая Audi из удешевленной линейки удивила характеристиками (фото)
Новая модель Audi E5 Sportback 2026 является первым автомобилем удешевленной линейки, где в дальнейшем появятся и другие машины. Автомобиль при этом получил удивительные характеристики.
Подробности об Audi E5 Sportback сообщает CarNewsChina.
Для таких моделей в немецкой компании был выделен отдельный бренд AUDI. С названием идентично оригиналу, но капслоком и без привычного логотипа четырех колец.
Производитель новое название объясняет желанием продемонстрировать влияние ДНК Audi и новизной, отражаемой специально созданным брендом.
Новая Audi из удешевленной линейки удивила характеристиками (фото)
Новинка была выполнена в стиле Audi E concept. Это длинный 4,9-метровый универсал, демонстрирующий довольно нейтральный дизайн. В основе использовали платформу ADP, разработанную в Китае совместно с SAIC.
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Новая Audi из удешевленной линейки удивила характеристиками (фото)
Покупателям будет предложено несколько электрических силовых установок мощностью 299, 407, 578 и 787 л.с. Максимальный запас хода Audi E5 Sportback превышает 700 км (по оптимистическому китайскому сертификату).
Электрокары нового бренда Audi будут в среднем дешевле других моделей Audi, которые позиционируются как премиальные. Позже появится точная информация о ценах.
По материалам:
Обозреватель
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