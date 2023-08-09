«НоваПей Кредит» в первом полугодии получила чистую прибыль 17 млн ​​грн — Finance.ua

«НоваПей Кредит» в первом полугодии получила чистую прибыль 17 млн ​​грн Сегодня 04:45 — Фондовый рынок

«НоваПей Кредит» в первом полугодии получила чистую прибыль 17 млн ​​грн

Входящее в финансовую группу NovaPay кредитное учреждение «НоваПей Кредит» завершило первое полугодие 2023 года с чистой прибылью 17,34 млн грн, тогда как аналогичный период 2022 года — с чистым убытком 6,04 млн грн.

Об этом сообщается в аудированной квартальной отчетности компании.

Ее выручка выросла в 2,9 раза — до 31,75 млн грн, валовая прибыль составила 21,01 млн грн, операционная — 21,15 млн грн, тогда как в первом полугодии 2022 года был зафиксирован валовой и операционный убытки соответственно 9,75 млн грн и 8,47 млн грн.

Читайте также NovaPay вышел на рынок Молдовы

Отмечается, что за первое полугодие 2023 года активы компании выросли с 225,88 млн грн до 275,09 млн грн благодаря росту другой дебиторской задолженности со 176,90 млн грн до 211,04 млн грн, а также средств на счетах в банках — с 31,25 млн грн до 46,74 млн грн.

После увеличения уставного капитала в I квартале на 120 млн грн «НоваПей Кредит» погасила краткосрочные кредиты банков на такую ​​же сумму, а нераспределенная прибыль на середину этого года достигла 45,35 млн грн.

Согласно отчету, компания уже начала ранее анонсированные операции РЕПО со своими дебютными трехлетними облигациями с номинальной ставкой 20% годовых, размещенными во ІІ квартале на 100 млн грн (по номиналу). В частности, на 30 июня обязательства по договорам РЕПО составляли 29 млн грн, в то время как объем облигаций в обращении — 71 млн грн (по номиналу).

Уточнено, что после отчетной даты до 27 июля по договорам РЕПО было привлечено 26,05 млн грн под ставку до 20% годовых на срок до года.

Читайте также NovaPay получила разрешение НБУ на выпуск платежных карт и открытие счетов

Напомним, «НоваПей Кредит» в конце июля разместила на бирже ПФТС облигации серии «B» на 100 млн грн, а на 7 августа был запланирован старт размещения облигаций серии «C» на такую ​​же сумму.

Согласно прогнозам в проспектах эмиссии облигации, компания в 2023 году планирует получить 27,06 млн грн чистой прибыли, в 2024-м — 242,23 млн грн, в 2025-м — 411,66 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.