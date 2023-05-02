NovaPay получила разрешение НБУ на выпуск платежных карт и открытие счетов — Finance.ua

NovaPay получила разрешение НБУ на выпуск платежных карт и открытие счетов
Компания «НоваПэй», работающая вместе с «Новой почтой», получила расширенную лицензию НБУ, которая позволит ей предоставлять новые услуги физическим лицам и бизнесу.
Соответствующее решение регулятор принял 28 апреля. Уже 10 компаний получили новую лицензию согласно новому закону о «О платежных услугах».
Однако если финансовые компании в основном подали запрос на один вид услуг — перевод средств без открытия счетов, «НоваПэй» дополнительно получила право на:
- эмиссию платежных инструментов и/или осуществление эквайринга платежных инструментов;
- зачисление наличных средств на счета пользователей, а также на все услуги по открытию, обслуживанию и закрытию счетов (кроме электронных кошельков);
- снятие наличных средств со счетов пользователей, а также все услуги по открытию, обслуживанию и закрытию счетов (кроме электронных кошельков);
- выполнение платежных операций с собственными пользовательскими средствами со счета/на счет пользователя (кроме платежных операций с электронными деньгами), в том числе выполнение кредитного перевода, дебетового перевода, другой платежной операции, в том числе с использованием платежных инструментов;
- выполнение платежных операций со счета или на счет пользователя (кроме платежных операций с электронными деньгами) при условии, что средства для выполнения платежной операции предоставляются пользователю предоставлением платежных услуг на условиях кредита, в том числе выполнениz кредитного перевода, дебетового перевода, другой платежной операции, в частности с использованием платежных инструментов
Другими словами, NovaPay сможет открывать и обслуживать счета частных и корпоративных клиентов; выпускать карточки к счетам физических лиц; осуществлять эквайринг для бизнеса, то есть безналичный прием платежей; обеспечивать переводы без открытия счета; кредитовать; принимать деньги на счет и выдавать их.
«Для нас это „зеленый свет“ для расширения существующих финансовых услуг для клиентов и полной перезагрузки бизнес-модели NovaPay. Мы готовим всю техническую базу и внутреннюю инфраструктуру для реализации новой долгосрочной стратегии компании. Открытие счетов и собственная эмиссия карт сделает расчеты для клиентов и между ними более быстрыми и удобными», — сообщил СЕО NovaPay Андрей Кривошапко.
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На первом этапе новые платежные услуги получат пользователи почтового сервиса Новой почты.
«В первую очередь это облегчение ощутят потребители „Новой почты“, а в дальнейшем — и те, кто не связан с логистикой. Главное — все продукты и услуги будут доступны как в отделениях „Новой почты“, так и в мобильном приложении, которое появится уже в этом году», — отметил он.
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