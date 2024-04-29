NovaPay разместила очередные выпуски облигаций — Finance.ua

NovaPay разместила очередные выпуски облигаций Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

NovaPay разместила очередные выпуски облигаций

Компания NovaPay зарегистрировала и разместила еще три выпуска собственных облигаций — серий D, E и F — на сумму 100 млн грн каждая.

Об этом сообщила пресс-служба NovaPay.

Отмечается, что процентная ставка по облигациям определена на уровне до 17% годовых. Их можно будет приобрести сроком от 1 до 12 месяцев.

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Выплата дохода будет производиться на платежный счет клиента по истечении срока действия соглашения о покупке ценных бумаг.

Украинцы уже приобрели облигаций NovaPay более чем на 200 млн грн.

Чтобы приобрести облигации NovaPay в приложении, необходимо:

зарегистрироваться в приложении NovaPay;

на главном экране выбрать раздел «Накопление» и нажать «Купить облигации»;

выбрать условия: срок и сумму инвестиций; подтвердить заявку, подписать документы с помощью «Дія»;

подписать и оплатить облигации. Когда процесс покупки завершится, клиент получит push-уведомление.

Напомним, NovaPay — основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты».

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Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам — 32% от общего объема.

NovaPay — первая частная компания в Украине, которая в военное время выпустила корпоративные облигации с публичным предложением.

В 2023 году компания разместила первые три выпуска ценных бумаг (серии А, В и С) по 100 млн грн каждый.

Діло По материалам:

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