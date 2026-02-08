Нотариальные услуги, пользующиеся наибольшим спросом в Украине
В прошлом году украинские нотариусы использовали более 7 млн нотариальных бланков. Это почти столько же, как и годом ранее, но примерно на четверть меньше, чем в 2021 году. На фоне общего снижения отдельные категории демонстрируют разную динамику: спрос на операции по отчуждению земли растет, тогда как завещания и переводы — сокращаются.
Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Единого реестра нотариальных бланков.
Количество нотариальных бланков
По данным исследования, в 2025 году нотариусы в Украине использовали 7 169 197 бланков.
Аналитики отмечают, что речь идет именно об обороте нотариальных бланков, а не о количестве сделок. Для одного нотариального действия могут использоваться несколько бланков, поэтому статистика отображает объем документооборота.
Какие нотариальные услуги пользовались наибольшим спросом
Оформление наследства. Эта услуга лидирует с 1 011 321 использованных бланков, что на 5% меньше, чем в 2024 году.
Земля и недвижимость. Спрос на операции по отчуждению земли возрос — 888 719 бланков (на 13% больше по сравнению с 2021 годом).
В то же время отчуждение недвижимого имущества (квартир и домов) немного сократилось — 848 653 бланка, что на четверть меньше, чем в 2021 году.
Завещания и брачные договоры. Оформление завещаний сократилось на 10% за год и на 26% по сравнению с 2021 годом — до 119 133 бланков.
Брачные договоры остаются нишевой практикой — 7 211 бланков. По сравнению с довоенным периодом количество сократилось почти вдвое.
Среди других категорий:
- свидетельства на право собственности — 24 550 бланков, больше, чем до начала полномасштабной войны, но меньше, чем в прошлом году;
- отчуждение авто — 11 656 бланков, что больше по сравнению с 2021 годом, однако за последний год показатель снизился;
- нотариальные переводы — 7 572 бланка. Это один из самых низких показателей среди популярных категорий, который продолжает сокращаться.
«Отдельно реестр фиксирует проблемные бланки. В 2025 году насчитывается 167 542 испорченных бланка: за последний год показатель немного вырос (+2%). Похищенных бланков — 10 за год. Это минимальный уровень по сравнению с предыдущими годами», — говорится в исследовании.
