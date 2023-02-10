Нотариальная палата сообщает о резком увеличении оценочной стоимости недвижимости — Finance.ua

Нотариальная палата сообщает о резком увеличении оценочной стоимости недвижимости Сегодня 20:01 — Недвижимость

Нотариальная палата Украины заявила о том, что за последние несколько недель в Единой базе отчетов об оценке произошло резкое, местами в несколько раз, увеличение оценочной стоимости недвижимого имущества. По мнению НПУ, такая оценка недвижимости не соответствует рыночной стоимости.

Напомним, Фонд госимущества с 2020 года является администратором Единой базы оценки недвижимости, которая используется нотариусами для удостоверения сделок. Позже был введен механизм самостоятельной оценки недвижимости — владелец имеет возможность сгенерировать справку об оценке имущества в Единой базе.

Нотариальная палата отмечает, что граждане, намеренные совершить сделки с недвижимостью или оформить наследственные права, не могут это сделать в связи с непропорционально завышенной оценкой недвижимости.

НПУ 06.02.2023 обратилась в Фонд государственного имущества Украины с просьбой устранить проблему завышенного автоматического определения оценочной стоимости объектов недвижимости Единой базой.

Справка Finance.ua:

старт продажи новых жилищных проектов в Украине заблокирован уже четыре месяца из-за невозможности регистрировать имущественные права на них. Об этом сообщила агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.

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