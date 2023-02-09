«Доплачивать» приходится более 2000 грн: в Киеве подорожала аренда квартир — Finance.ua
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«Доплачивать» приходится более 2000 грн: в Киеве подорожала аренда квартир

Недвижимость
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«Доплачивать» приходится более 2000 грн: в Киеве подорожала аренда квартир
«Доплачивать» приходится более 2000 грн: в Киеве подорожала аренда квартир
Снимать жилье в Киеве стало дороже. В частности, за последние полгода (с августа 2022 до февраля 2023-го) цены на квартиры выросли на 2175 грн — со средних 10 525 грн до 12 700 грн. За месяц цены выросли не так критично — на 511 грн, с 12 189 грн до 12 700 грн.
Об этом сообщает M2bomber.
Там отмечают: дешевле всего снимать квартиру в Деснянском районе столицы — в среднем 8250 грн. Дальше идут:
  • Святошинский — 9000 грн;
  • Днепровский — 10 000 грн;
  • Подольский и Оболонский — по 12000 грн.
Дороже всего арендовать жилье в Печерском районе — 20 500 грн. В лидерах также:
  • Шевченковский — 15000 грн;
  • Голосеевский — 14 500 грн;
  • Соломенский — 14 000 грн;
  • Дарницкий — 13 000 грн.
График: M2bomber
График: M2bomber

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 8000 грн — таких объявлений 10,3% от общего количества. Также часто можно встретить цены:
  • 10 000 грн — 9,6%;
  • 7200 грн — 6,7%.
График: M2bomber
График: M2bomber

Цены на 2-комнатные квартиры

Двухкомнатную квартиру легче всего снять за 7800 грн — таких объявлений 10,2%. Дальше идут:
  • 15 000 грн — 8,1%;
  • 10 200 грн — 7,4%.
«Доплачивать» приходится более 2000 грн: в Киеве подорожала аренда квартир

Сколько стоит аренда трехкомнатных квартир

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн и 15 200 грн — таких объявлений по 6,9%. Также часто вывешивают ценник в:
  • 20 000 грн — 5,6%;
  • 8000 грн и 18 400 грн — 4,7%.
«Доплачивать» приходится более 2000 грн: в Киеве подорожала аренда квартир

Справка Finance.ua:

  • по результатам января, украинцы все больше интересуются жильем на более низких этажах. В Киеве на 23% процента популярнее по просмотрам жилье до 5 этажа, чем выше 10 этажа;
  • Киев и Львов самые популярные города по количеству запросов аренды жилья;
  • по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% с 4294 до 5699 гривен. Во главу угла по стоимости аренды вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен.
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По материалам:
Обозреватель
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