Норвегия увеличила добычу газа до рекордного уровня — Finance.ua

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Норвегия увеличила добычу газа до рекордного уровня

Энергетика
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Норвегия увеличила добычу газа до рекордного уровня
Норвегия увеличила добычу газа до рекордного уровня
По итогам 2024 года Норвегия увеличила добычу природного газа до рекордного уровня.
Об этом говорится в пресс-релизе Норвежского оффшорного директората (NOD).
В общей сложности в прошлом году было продано 124 млрд кубометров природного газа. Для сравнения, в 2022 году было продано 122,8 млрд кубометров газа.
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«Поскольку транспортировка газа из россии через Украину закончилась в конце года, газ из Норвегии стал еще более важным», — отметил генеральный директор NOD Торгейр Стордал.
Он также добавил, что экспорт электроэнергии является «горячей темой в наши дни».
«Энергоемкость нашего экспорта газа примерно в 100 раз превышает чистый экспорт электроэнергии», — рассказал Стордал.
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В директорате отметили, что в целом добыча будет оставаться на высоком и стабильном уровне.
«В 2024 году он достиг около 240 млн кубометров нефтяного эквивалента (1 510 млн баррелей нефтяного эквивалента). Это самый высокий уровень с 2009 года», — добавили в NOD.
По материалам:
Espreso.tv
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