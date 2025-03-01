Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины — Finance.ua

Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины Сегодня 14:39 — Казна и Политика

Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины

Правительство Норвегии в скором времени обратится в парламент с просьбой увеличить финансовую поддержку Украины.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, пишет Reuters.

«Сегодня я могу сказать, что в ближайшее время мы вернемся в парламент с предложением увеличить поддержку», — сказал Стере.

В конце прошлого года парламент Норвегии согласился потратить в общей сложности 35 млрд норвежских крон (3,12 млрд долларов) на военную и гражданскую поддержку Украины в 2025 году и в общей сложности 155 млрд крон в период с 2023 по 2030 годы.

Стере встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне на оборонном саммите.

Напомним, Украина и Италия подписали соглашение, согласно которому официальный Рим выделит 13 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.