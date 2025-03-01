Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины — Finance.ua

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Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины

Казна и Политика
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Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины
Норвегия планирует увеличить финансовую поддержку Украины
Правительство Норвегии в скором времени обратится в парламент с просьбой увеличить финансовую поддержку Украины.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, пишет Reuters.
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«Сегодня я могу сказать, что в ближайшее время мы вернемся в парламент с предложением увеличить поддержку», — сказал Стере.
В конце прошлого года парламент Норвегии согласился потратить в общей сложности 35 млрд норвежских крон (3,12 млрд долларов) на военную и гражданскую поддержку Украины в 2025 году и в общей сложности 155 млрд крон в период с 2023 по 2030 годы.
Стере встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне на оборонном саммите.
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Напомним, Украина и Италия подписали соглашение, согласно которому официальный Рим выделит 13 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.
По материалам:
Espreso.tv
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