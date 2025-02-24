Норвегия выделит 3,5 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году и 1 млрд евро — гуманитарной — Finance.ua
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Норвегия выделит 3,5 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году и 1 млрд евро — гуманитарной

Казна и Политика
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Норвегия выделит 3,5 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году, 1 млрд евро — на гуманитарную поддержку, 300 млн евро — на энергетику, еще 300 млн евро — на развитие промышленности.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
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«Я хочу объявить, что мы будем выделять 1 млрд евро на гуманитарную поддержку и поддержку гражданских», — сказал он в понедельник в Киеве, выступая на пленарном заседании «Поддерживай Украину».
«Мы хотим предоставить военную помощь. 3,5 млрд евро будет выделено в 2025 году», — заявил премьер-министр Норвегии.
Он добавил, что услышал запрос президента Украины о поддержке энергетики Украины.
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«Будет выделен пакет по вашему запросу поддержки энергетики на 300 млн евро», — проинформировал Гар Стере.
По словам Гар Стере, 4 млн евро будет выделено финансовых гарантий.
«Также мы открыли прямой канал инвестиций в вашу промышленность. 300 млн евро будет выделено на вашу промышленность. Возможно, мы сможем сотрудничать во многих сферах, особенно которые касаются дронов. Это чрезвычайно важно», — подчеркнул он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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