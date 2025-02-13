Норвегия выделила более 100 млн долларов на ПВО для Украины — Finance.ua
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Норвегия выделила более 100 млн долларов на ПВО для Украины

Казна и Политика
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Норвегия выделила более 100 млн долларов на ПВО для Украины
Норвегия выделила более 100 млн долларов на ПВО для Украины
Норвегия выделила Украине новый пакет финансовой помощи. Денежные средства будут направлены на закупку дополнительных средств ПВО.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.
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О выделении новой помощи на встрече в формате Рамштайн объявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.
На заседании Контактной группы по обороне Украины он заявил, что противовоздушная оборона является наиболее приоритетной военной потребностью Украины и имеет решающее значение для защиты военной и гражданской инфраструктуры.
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«В 2024 году Норвегия выделила Украине более 6 млрд норвежских крон на противовоздушную оборону. Недавно правительство приняло решение о выделении дополнительных 1,2 млрд норвежских крон (около 110 млн долларов) на меры противовоздушной обороны для Украины», — отметил министр.
Средства будут направлены на закупку средств ПВО у США в рамках программы JUMPSTART.

Помощь Украине от Норвегии

Следует отметить, что Норвегия с самого начала полномасштабного вторжения россии помогает Украине. Страна присоединилась к Контактной группе по обороне Украины и оказывает военную помощь.
На вчерашнем «Рамштайне» министр обороны Норвегии объявил, что страна присоединяется к коалиции дронов, созданной для помощи Украине.
По материалам:
РБК-Україна
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