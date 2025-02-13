Норвегия выделила более 100 млн долларов на ПВО для Украины — Finance.ua

Норвегия выделила более 100 млн долларов на ПВО для Украины
Норвегия выделила Украине новый пакет финансовой помощи. Денежные средства будут направлены на закупку дополнительных средств ПВО.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.
О выделении новой помощи на встрече в формате Рамштайн объявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.
На заседании Контактной группы по обороне Украины он заявил, что противовоздушная оборона является наиболее приоритетной военной потребностью Украины и имеет решающее значение для защиты военной и гражданской инфраструктуры.
«В 2024 году Норвегия выделила Украине более 6 млрд норвежских крон на противовоздушную оборону. Недавно правительство приняло решение о выделении дополнительных 1,2 млрд норвежских крон (около 110 млн долларов) на меры противовоздушной обороны для Украины», — отметил министр.
Средства будут направлены на закупку средств ПВО у США в рамках программы JUMPSTART.
Помощь Украине от Норвегии
Следует отметить, что Норвегия с самого начала полномасштабного вторжения россии помогает Украине. Страна присоединилась к Контактной группе по обороне Украины и оказывает военную помощь.
На вчерашнем «Рамштайне» министр обороны Норвегии объявил, что страна присоединяется к коалиции дронов, созданной для помощи Украине.
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