Nokia подала в суд на Amazon и HP — Finance.ua

Nokia подала в суд на Amazon и HP Сегодня 02:11 — Фондовый рынок

Nokia подала в суд на Amazon и HP

Компания Nokia подала в суд на Amazon, Twitch и HP. Иск направили в суд в американском штате Делавер.

Об этом пишет Reuters.

Nokia заявила, что потоковые сервисы Amazon Prime Video и Twitch, а также производитель компьютеров HP нарушают ее патенты, связанные с сжатием видео и другими технологиями.

В иске говорится, что Amazon и HP отказались покупать лицензии на патенты, но все равно использовали технологию потокового видео от Nokia. Компании пока не комментируют споры.

Nokia также подала ответные иски против Amazon в Великобритании, Германии, Индии и в Объединенный патентный суд ЕС.

theБабель По материалам:

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