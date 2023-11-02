Nokia подала в суд на Amazon и HP — Finance.ua

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Nokia подала в суд на Amazon и HP

Фондовый рынок
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Nokia подала в суд на Amazon и HP
Nokia подала в суд на Amazon и HP
Компания Nokia подала в суд на Amazon, Twitch и HP. Иск направили в суд в американском штате Делавер.
Об этом пишет Reuters.
Nokia заявила, что потоковые сервисы Amazon Prime Video и Twitch, а также производитель компьютеров HP нарушают ее патенты, связанные с сжатием видео и другими технологиями.
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В иске говорится, что Amazon и HP отказались покупать лицензии на патенты, но все равно использовали технологию потокового видео от Nokia. Компании пока не комментируют споры.
Nokia также подала ответные иски против Amazon в Великобритании, Германии, Индии и в Объединенный патентный суд ЕС.
По материалам:
theБабель
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