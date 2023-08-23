Ночной тариф: как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет — Finance.ua

Ночной тариф: как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет Сегодня 08:02 — Личные финансы

Ночной тариф: как подключить и сколько можно сэкономить на оплате за свет

Летом 2023 года в Украине выросли цены на электричество для бытовых потребителей до 2,64 гривны за кВт*ч. В то же время действует так называемый «ночной тариф», позволяющий платить вдвое меньше.

Рассказываем подробнее о нем и о том, сколько можно сэкономить на оплате за свет.

Главное о ночном тарифе

Отметим, что тариф на свет увеличился 1 июня, и первые платежки с новыми ценами украинцы получили в июле. До этого действовала схема, когда применялись ставки в зависимости от объемов потребления. То есть:

1,44 грн за кВт*ч при потреблении менее 250 кВт*ч в месяц;

за кВт*ч при потреблении менее 250 кВт*ч в месяц; 1,68 грн за кВт*ч при потреблении более 250 кВт*ч в месяц.

Теперь вне зависимости от объема каждый кВт*ч стоит 2,64 гривны. С одной лишь оговоркой — по-прежнему ночной киловатт обходится вдвое дешевле. С учетом роста цен — 1,32 гривны за кВт*ч.

Ночной тариф — это специальный тариф, действующий в часы минимальной нагрузки в энергосистеме. А именно с 23:00 до 07:00.

Но применяется он не ко всем потребителям. Поскольку главным условием остается наличие двухзонного счетчика, фиксирующего отдельные показания днем ​​и ночью.

Отметим, что такие приборы учета называют еще двухтарифными или счетчиками «день/ночь». В отличие от обычных, они на своем экране последовательно отображают потребленные объемы по тарифам «день» и «ночь».

Есть и так называемый трехзонный учет. Здесь действуют следующие коэффициенты:

с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 1,5 ( 3,96 грн за кВт*ч)

за кВт*ч) с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 — 1,0 ( 2,64 грн за кВт*ч)

за кВт*ч) с 23:00 до 07:00 — 0,4 (1,05 грн за кВт*ч)

Однако они наиболее выгодны для тех, кто потребляет более 500 кВт*ч в месяц. Что значительно превышает показатели средней украинской семьи. По данным компании Yasno, киевляне предпочитают двухзонные приборы, и их выбрали около 250 000 семей в столице.

Как перейти на ночной тариф

Торопиться с покупкой специального счетчика не стоит, поскольку для перехода все равно придется обратиться к поставщику услуг.

На первом этапе следует:

прийти в офис оператора сетей с паспортом, ИНН и договором о пользовании электроэнергией

подать заявление о переходе на многотарифный учет

оплатить установку многотарифного счетчика

получить список разрешенных моделей

На втором этапе ждет покупка счетчика. Как правило, стоимость колеблется в диапазоне 1500−3000 гривен. Окупаемость в среднем занимает около года, но зависит от объемов потребления. Счетчик можно приобрести самостоятельно или у оператора сетей.

На третьем этапе необходимо получить акт входного контроля устройства учета (до двух недель), на четвертом — параметризация счетчика, на пятом — замена.

Распломбировка старого счетчика с получением акта снятия пломб осуществляется представителем оператора. Как и установка с опломбированием нового прибора. Дальше остается дождаться платежки с цифрами, рассчитанными по ночному тарифу.

Отметим, что некоторые поставщики предлагают услуги под ключ, и кроме самих счетчиков в пакет за отдельную плату может входить установка программируемых розеток. Они могут иметь суточное механическое, недельное электронное либо Wi-Fi управление. И с их помощью легко настроить работу бытовой техники в ночное время.

Передает ли такой счетчик показания автоматически?

Не всегда, поскольку такую ​​функцию имеют «умные счетчики». То есть те, которые являются частью автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Как правило, когда оператор устанавливает его в многоквартирном доме, АСКУЭ устанавливается для всех жильцов.

Если двухзонный счетчик не подключен к этой системе, передавать показания следует самостоятельно по дневному и ночному тарифам.

Сколько можно сэкономить на оплате

Исходя из среднего потребления украинской семьи из 4 человек в 300 кВт*ч в месяц, экономия может быть достаточно существенной.

С обычным счетчиком за такой объем придется заплатить 792 гривны в месяц. Но с ночным тарифом работа приборов с 23:00 до 07:00 будет обходиться вдвое дешевле. К примеру, холодильников, которые включены круглосуточно.

Максимальная экономия достигается, если перенести работу других устройств на ночные часы. Это могут быть стиральные машины, бойлеры, посудомоечные машины, кондиционеры. Судя по вышеприведенной инфографике, реальная экономия может превышать 300 гривен в месяц.

Как переместить потребление на ночь, не ограничивая себя в комфорте

На ночь можно перенести работу хлебопечки, мультиварки, стиральных и посудомоечных машин. На современной бытовой технике обычно есть функция отложенного старта. Таким образом, их потребление после 23:00 будет считаться по тарифу 1,32 гривны за кВт*ч.

Еще один вариант — умные программируемые розетки. Они позволяют автоматически включать и выключать бытовую технику в нужное время. Все, что для этого нужно — подключить розетку к прибору и сети и выставить соответствующие часы работы.

Если у вас есть бойлер, его можно перевести в частично ночной режим, включая после 23:00. За ночь вода нагреется, и утром ею можно будет пользоваться.

Для частных домов ночной тариф особенно выгоден при наличии теплого пола, наружного освещения и ночного полива. Таким образом, можно не только сэкономить, но и снизить нагрузку на энергосистему.

Причем ночной тариф действует не только для бытовых потребителей, но и для предприятий. Соответственно он целесообразен для заведений, работающих в ночное время.

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