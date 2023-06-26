<nobr>Совет ЕС</nobr> одобрил увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 миллиарда — Finance.ua

Совет ЕС одобрил увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 миллиарда Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Совет ЕС одобрил увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 миллиарда

Совет министров Европейского Союза по иностранным делам 26 июня увеличил общий финансовый предел Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро.

Совета Е С . Об этом сообщается на сайте

«Совет принял решение об увеличении общего финансового предела Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро на основе предварительного соглашения от 20 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Это решение имеет целью обеспечение финансовой стабильности и предсказуемости Европейского фонда мира в долгосрочной перспективе, а также сохранение его глобального географического масштаба и способности ЕС предотвращать кризисы и конфликты и быстро реагировать на них, отметили в ЕС.

«Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», — говорится в сообщении.

Ранее высокий представитель Е С Жозеп Боррель заявил в Люксембурге перед началом Совета министров ЕС: «Сегодня Совет Е С примет новую дополнительную военную помощь для Украины — 3,5 миллиарда (евро. — Ред.). Я думаю, что это важнее, чем когда-либо — продолжать поддерживать Украину. Потому что случившееся в эти выходные показывает, что война против Украины разрушает российскую власть и влияет на ее политическую систему».

Он добавил, что в ЕС внимательно следят за происходящим. И сейчас именно тот момент, чтобы поддержать Украину больше чем когда-либо.

Боррель также заявил, что ЕС должен учитывать, что россия, которая является ядерной силой, входит в стадию политической нестабильности, и это тревожное развитие событий.

«Самым важным выводом из этой ситуации является то, что война против Украины, которую развязал путин, делает уязвимой ее (россии. — Ред.) политическую систему и разрушает ее военную силу. Тот монстр „Вагнер“, созданный путином, этот монстр сейчас начал кусать, он обернулся против собственного создателя. Это важное следствие войны против Украины. Я намерен поделиться с министрами имеющейся у меня информациейь», — сказал Боррель.

Он добавил, что кроме продления помощи для Украины Совет министров ЕС по иностранным делам рассмотрит подготовку саммита с Латинской Америкой и ситуацию в Косово.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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