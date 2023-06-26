Австралия предоставит Украине пакет помощи более чем на $70 млн: что в него войдет — Finance.ua
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Австралия предоставит Украине пакет помощи более чем на $70 млн: что в него войдет

Казна и Политика
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Австралия предоставит Украине пакет помощи более чем на $70 млн: что в него войдет
Австралия предоставит Украине пакет помощи более чем на $70 млн: что в него войдет
Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет помощи на 110 миллионов австралийских долларов (73,5 миллиона долларов). В него войдут 70 военных бронированных машин для защиты от вторжения россии.
Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, пишет Reuters.
Этот пакет военной помощи будет включать 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков и 14 прицепов.
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Также Австралия продлит беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины, еще на 12 месяцев.
С учетом нового пакета общий объем австралийской помощи Украине составит уже 790 млн австралийских долларов, из которых 610 млн — это военная поддержка.
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«Эта дополнительная поддержка будет иметь реальное значение, помогая украинскому народу, который продолжает проявлять большое мужество перед лицом незаконной, неспровоцированной и безнравственной войны россии», — отметил премьер Австралии.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников в начале июня сообщал, что правительство Австралии намерено официально объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине.
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Ранее Резников обращался к коллегам из Австралии с призывом предоставить Украине бронеавтомобили Hawkie. Впоследствии Минобороны пригласило Австралию присоединиться к «танковой коалиции». Страна, как считают в ведомстве, может передать Киеву Abrams М1А1.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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