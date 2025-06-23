НКРЭКУ утвердила новые правила пользования тепловой энергией: о чем идет речь — Finance.ua

НКРЭКУ утвердила новые правила пользования тепловой энергией: о чем идет речь
На заседании НКРЭКУ 18 июня 2025 года были утверждены Правила пользования тепловой энергией (постановление НКРЭКУ № 888 (далее — Правила пользования).
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Что предусматривается
Правила пользования предусматривают ряд гарантий доступа к системам теплоснабжения для пользователей тепловой энергии.
Цель таких гарантий — недопущение злоупотребления своим монопольным положением отдельными хозяйствующими субъектами в сфере теплоснабжения, в частности теплотранспортирующими организациями.
Правила пользования состоят из основного текста правил и приложений, в частности, примерного договора купли-продажи тепловой энергии, типового договора транспортировки тепловой энергии и примерного договора поставки тепловой энергии.
Правила пользования предусматривают:
- гарантии доступа к системам теплоснабжения для пользователей тепловой энергии,
- права, обязанности и ответственность пользователей;
- урегулирование вопросов разрешения споров между участниками договорных отношений;
- особенности расчета за тепловую энергию, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и утечек теплоносителя между пользователями;
- основы учета тепловой энергии;
- перерасчет стоимости за несоблюдение договорных отношений;
- внедрение конкурентной системы теплоснабжения для определения особенностей функционирования системы централизованного теплоснабжения независимых производителей.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко сказал, что Украина будет полностью обеспечена газом в отопительном сезоне 2025 и 2026 годов.
Галущенко сообщил, что в этом году из-за ударов рф по добыче Украина будет вынуждена импортировать не менее 4,6 млрд куб. м газа, из которых 2,9 млрд куб. м газа уже законтрактованы.
Поделиться новостью