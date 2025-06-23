НКРЭКУ утвердила новые правила пользования тепловой энергией: о чем идет речь — Finance.ua
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НКРЭКУ утвердила новые правила пользования тепловой энергией: о чем идет речь

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На заседании НКРЭКУ 18 июня 2025 года были утверждены Правила пользования тепловой энергией (постановление НКРЭКУ № 888 (далее — Правила пользования).
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
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Что предусматривается

Правила пользования предусматривают ряд гарантий доступа к системам теплоснабжения для пользователей тепловой энергии.
Цель таких гарантий — недопущение злоупотребления своим монопольным положением отдельными хозяйствующими субъектами в сфере теплоснабжения, в частности теплотранспортирующими организациями.
Правила пользования состоят из основного текста правил и приложений, в частности, примерного договора купли-продажи тепловой энергии, типового договора транспортировки тепловой энергии и примерного договора поставки тепловой энергии.
Правила пользования предусматривают:
  • гарантии доступа к системам теплоснабжения для пользователей тепловой энергии,
  • права, обязанности и ответственность пользователей;
  • урегулирование вопросов разрешения споров между участниками договорных отношений;
  • особенности расчета за тепловую энергию, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и утечек теплоносителя между пользователями;
  • основы учета тепловой энергии;
  • перерасчет стоимости за несоблюдение договорных отношений;
  • внедрение конкурентной системы теплоснабжения для определения особенностей функционирования системы централизованного теплоснабжения независимых производителей.
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Ранее министр энергетики Герман Галущенко сказал, что Украина будет полностью обеспечена газом в отопительном сезоне 2025 и 2026 годов.
Галущенко сообщил, что в этом году из-за ударов рф по добыче Украина будет вынуждена импортировать не менее 4,6 млрд куб. м газа, из которых 2,9 млрд куб. м газа уже законтрактованы.
По материалам:
Finance.ua
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