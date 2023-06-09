НКРЭКУ утвердила 10-летний план развития ГТС Украины на 52,5 млрд гривен — Finance.ua
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НКРЭКУ утвердила 10-летний план развития ГТС Украины на 52,5 млрд гривен

Казна и Политика
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НКРЭКУ утвердила 10-летний план развития ГТС Украины на 52,5 млрд гривен
НКРЭКУ утвердила 10-летний план развития ГТС Украины на 52,5 млрд гривен
НКРЭКУ одобрила предложенный Оператором ГТС план развития газотранспортной системы на 2023−2032 годы.
Он был одобрен сегодня на заседании регулятора.
Согласно документу, средства на развитие газотранспортной системы на 10 лет направят на (суммы указаны без НДС):
  • газопроводы — 3,9 млрд грн;
  • компрессорные станции — 27,7 млрд грн;
  • газораспределительные станции — 6,3 млрд;
  • газоизмерительные станции и пункты — 2,5 млрд грн;
  • эксплуатацию сетей — 328 млн грн;
  • модернизацию и закупку транспортных средств — 1,4 млрд грн;
  • приобретение приборов диагностики и обследования — 1 млрд грн;
  • внедрение и развитие информационных технологий — 112 млн грн;
  • другое — 138 млн грн.
Напомним, ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) и оператор польской газотранспортной системы (ГТС) компания Gaz System планируют реализовать совместный проект по увеличению гарантированных мощностей для транспортировки газа из Польши в Украину, предусматривающий строительство газопровода и газоизмерительной станции со стороны Gaz System и реконструкцию компрессорной станции со стороны ОГТСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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