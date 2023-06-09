НКРЭКУ утвердила 10-летний план развития ГТС Украины на 52,5 млрд гривен — Finance.ua

НКРЭКУ утвердила 10-летний план развития ГТС Украины на 52,5 млрд гривен Сегодня 19:45 — Казна и Политика

НКРЭКУ утвердила 10-летний план развития ГТС Украины на 52,5 млрд гривен

НКРЭКУ одобрила предложенный Оператором ГТС план развития газотранспортной системы на 2023−2032 годы.

Он был одобрен сегодня на заседании регулятора.

Согласно документу, средства на развитие газотранспортной системы на 10 лет направят на (суммы указаны без НДС):

газопроводы — 3,9 млрд грн;

компрессорные станции — 27,7 млрд грн;

газораспределительные станции — 6,3 млрд;

газоизмерительные станции и пункты — 2,5 млрд грн;

эксплуатацию сетей — 328 млн грн;

модернизацию и закупку транспортных средств — 1,4 млрд грн;

приобретение приборов диагностики и обследования — 1 млрд грн;

внедрение и развитие информационных технологий — 112 млн грн;

другое — 138 млн грн.

Напомним, ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) и оператор польской газотранспортной системы (ГТС) компания Gaz System планируют реализовать совместный проект по увеличению гарантированных мощностей для транспортировки газа из Польши в Украину, предусматривающий строительство газопровода и газоизмерительной станции со стороны Gaz System и реконструкцию компрессорной станции со стороны ОГТСУ.

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