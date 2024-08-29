НКРЭКУ упростила процедуру установления генерирующих установок — Finance.ua
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НКРЭКУ упростила процедуру установления генерирующих установок

Энергетика
27
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила и ускорила процедуру установления генерирующих электроэнергию установок путем предоставления отступлений от выполнения отдельных требований Кодекса системы передачи для новых объектов генерации на период действия военного положения.
Соответствующее постановление «Об утверждении изменений в постановление НКРЭКУ от 26 марта 2022 года № 352 (о предоставлении отступлений от выполнения отдельных требований Кодекса систем передачи в генерирующие единицы)» регулятор принял на заседании 27 августа.
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«Это постановление НКРЭКУ позволит упростить и ускорить процедуру установления генерирующих установок (газотурбинных, газопоршневых, когенерационных и т. п.) и новых, и подержанных», — сообщили в комиссии.
Как пояснила НКРЭКУ, такое решение крайне важно и актуально ввиду необходимости увеличения в сжатые сроки количества доступных генерирующих мощностей для покрытия дефицита мощности в энергетической системе Украины и обеспечения надежного электроснабжения потребителей и объектов критической инфраструктуры, особенно в осенне-зимний период.
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Документ предусматривает внесение ряда соответствующих изменений в процедуру предоставления отступлений (освобождений) от выполнения отдельных требований Кодекса системы передачи в генерирующие установки.
В частности, для объектов новой генерации существенно сокращены сроки обработки запроса на отступления и операторами систем, и НКРЭКУ, а также сняты требования по проведению анализа затрат и выгод. Отступления будут предоставляться по результатам совместных консультаций НКРЭКУ, Государственной инспекции энергетического надзора Украины, оператора системы передачи (ОСП), операторов систем распределения (ОСР) и владельца (пользователя) генерирующей единицы.
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«Освобождение от выполнения отдельных требований Кодекса системы передачи будет предоставляться на определенный срок, в течение которого владелец (пользователь) генерирующей единицы обязан привести электроустановку в соответствие с требованиями Кодекса и проинформировать об этом НКРЭКУ, ОСП и ОСР, к электрическим сетям которого подключена электроустановка», — добавили в комиссии.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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