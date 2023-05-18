НКРЭКУ предлагает запретить отключать свет определенным категориям украинцев — Finance.ua

НКРЭКУ предлагает запретить отключать свет определенным категориям украинцев Сегодня 16:02 — Личные финансы

НКРЭКУ предлагает запретить отключать свет определенным категориям украинцев

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, направила письмо правительству о внедрении Порядка защиты уязвимых потребителей электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

«Создание такого документа отвечает международным обязательствам Украины, в том числе Директивам Е С в сферах энергетики и коммунальных услуг в части социальной защиты определенных слоев населения и предусмотрено статьей 61 Закона Украины „О рынке электрической энергии“», — говорится в сообщении.

Что предлагают

Проект предлагает урегулировать вопросы защиты уязвимых потребителей электрической энергии, путем:

определения категорий уязвимых потребителей по определенным признакам;

внедрение механизмов учета, мониторинга и контроля над принадлежностью потребителей к категории уязвимых;

принятие специальных мер защиты от отключения электрической энергии у уязвимых потребителей с целью удовлетворения потребностей таких потребителей в электрической энергии в течение определенных периодов.

Также проектом учитываются нормы действующего законодательства, предусматривающие предоставление адресной помощи уязвимым потребителям, относящимся к категории энергетически бедных.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ранее заявлял , что за счет субсидий и энергоэффективных мер население с низким уровнем доходов не ощутит значительного влияния от повышения тарифов на электроэнергию.

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