НКРЭКУ предлагает запретить отключать свет определенным категориям украинцев — Finance.ua
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НКРЭКУ предлагает запретить отключать свет определенным категориям украинцев

Личные финансы
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НКРЭКУ предлагает запретить отключать свет определенным категориям украинцев
НКРЭКУ предлагает запретить отключать свет определенным категориям украинцев
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, направила письмо правительству о внедрении Порядка защиты уязвимых потребителей электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
«Создание такого документа отвечает международным обязательствам Украины, в том числе Директивам Е С в сферах энергетики и коммунальных услуг в части социальной защиты определенных слоев населения и предусмотрено статьей 61 Закона Украины „О рынке электрической энергии“», — говорится в сообщении.

Что предлагают

Проект предлагает урегулировать вопросы защиты уязвимых потребителей электрической энергии, путем:
  • определения категорий уязвимых потребителей по определенным признакам;
  • внедрение механизмов учета, мониторинга и контроля над принадлежностью потребителей к категории уязвимых;
  • принятие специальных мер защиты от отключения электрической энергии у уязвимых потребителей с целью удовлетворения потребностей таких потребителей в электрической энергии в течение определенных периодов.
Также проектом учитываются нормы действующего законодательства, предусматривающие предоставление адресной помощи уязвимым потребителям, относящимся к категории энергетически бедных.
Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ранее заявлял, что за счет субсидий и энергоэффективных мер население с низким уровнем доходов не ощутит значительного влияния от повышения тарифов на электроэнергию.
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По материалам:
Finance.ua
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