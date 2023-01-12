НКРЭКУ оштрафует облэнерго в трех регионах — Finance.ua

НКРЭКУ оштрафует облэнерго в трех регионах Сегодня 13:39 — Энергетика

НКРЭКУ оштрафует облэнерго в трех регионах

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получила тысячи жалоб на несправедливое отключение электроэнергии в разных частях страны и планирует оштрафовать облэнерго в трех регионах.

«На сегодняшний день проработано уже 500 жалоб и завершились проверки в трех компаниях — Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго и Винницаоблэнерго. Во время проверки установлены нарушения во всех трех компаниях», — сообщила в эксклюзивном комментарии член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Читайте также Почему в Киеве отключения выходят за графики: в Yasno дали разъяснение

Она уточнила, что облэнерго допускали нарушения своевременности информирования граждан о перерывах — то есть публиковавшиеся графики не всегда были достоверны и своевременны.

«Также установлена ненадлежащая работа колцентров. Также подтверждено то, что к некоторым потребителям графики применялись ненадлежащим образом: были перерывы больше или была дискриминация по отключению тех или иных потребителей», — пояснила Бабий.

Облэнерго в свою очередь объясняют нарушения сложными условиями работы — ведь были постоянные разрушения сети и бомбардировки.

«Их персонал часто находился в убежищах, они не делали это вовремя. Сейчас они дают объяснения, что работу налаживают, и то, что мы видим с их сайтов, они начали налаживать работу», — пояснила член НКРЭКУ Ольга Бабий.

За выявленные нарушения на все три облэнерго наложат штрафные санкции. Их размер — от 85 тыс. грн до 1 млн 700 тыс. грн.

Также персональные санкции ждут руководителей компаний, размер штрафа может достигать 85 тыс. грн.

НКРЭКУ, в свою очередь, продолжает проверки, уже в конце этой недели обнародуют результаты проверок в Киевской области и столице, от жителей которой получили больше всего жалоб.

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.