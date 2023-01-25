НКРЭКУ оштрафовала уже пять облэнерго за несоблюдение графиков отключений — Finance.ua
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НКРЭКУ оштрафовала уже пять облэнерго за несоблюдение графиков отключений

Энергетика
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НКРЭКУ оштрафовала уже пять облэнерго за несоблюдение графиков отключений
НКРЭКУ оштрафовала уже пять облэнерго за несоблюдение графиков отключений
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ), оштрафовала уже 5 облэнерго за «несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии».
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 24 января.
Штраф наложен на ДТЭК Киевские электросети и Одесские электросети.
На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на Винницаоблэнерго, Волыньоблэнерго и Черновцыоблэнерго.
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На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах во Львовоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.
Напомним, с октября 2022 года россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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