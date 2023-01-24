Шмыгаль прокомментировал ситуацию со светом и теплом — Finance.ua

Шмыгаль прокомментировал ситуацию со светом и теплом Сегодня 16:15 — Энергетика

Шмыгаль прокомментировал ситуацию со светом и теплом

В правительстве сообщили, что Украина достойно прошла половину зимы, несмотря на ракетные удары россии по энергосистеме. Однако подчеркнули, что еще «рано расслабляться».

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, состояние энергосистемы остается сложным, но контролируемым.

«С начала первой массированной ракетной атаки на нашу энергосистему мы понимали, что это будет самая сложная зима в нашей истории. Пока все попытки России погрузить Украину в темноту провалились. Мы достойно прошли первую половину зимы. Но расслабляться очень рано. Работа продолжается», — подчеркнул премьер-министр.

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По его словам, из-за последнего масштабного вражеского обстрела Украина потеряла еще часть генерации электроэнергии. Ситуация усугубляется тем, что значительная часть генерирующих мощностей находятся на временно оккупированных территориях: «Среди них Запорожская АЭС, которую российские террористы превратили в потенциальную угрозу всему миру. Поэтому мы должны соблюдаться лимиты энергопотребления и прибегать к аварийным отключениям в случае их превышения».

Также Шмыгаль подчеркнул, что у Украины достаточно ресурсов для продолжения и завершения отопительного сезона в нормальном режиме. В газохранилищах хранится около 11 млрд кубов газа, а на складах — почти 1,2 млн тонн угля.

Также накануне правительство приняло распоряжение, которым разрешило государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» привлечь грант от ЕБРР на сумму почти 189 млн евро. На эти деньги компания сможет импортировать дополнительные объемы газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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