НКРЭКУ изменила подход к начислению платы за распределение газа для бытовых потребителей — Finance.ua
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НКРЭКУ изменила подход к начислению платы за распределение газа для бытовых потребителей

Личные финансы
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НКРЭКУ изменила подход к начислению платы за распределение газа для бытовых потребителей
НКРЭКУ изменила подход к начислению платы за распределение газа для бытовых потребителей
С 1 октября при расчете размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, у которых газоснабжение прекращено полностью или частично, будут учитываться только неопломбированные газовые приборы.
Об этом сообщает НКРЭКУ.
«Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 октября 2023 г. ввела изменения в подходе к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично. Теперь при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что принятые изменения будут способствовать уменьшению финансовой нагрузки на бытовых потребителей, у которых в предыдущий газовый год (октябрь 2022 — сентябрь 2023) потребление было на минимальном уровне.
В качестве примера в НКРЭКУ привели платежку потребителя на Буковине, у которого опломбированы отопительный прибор и водонагреватель. Если до изменений ежемесячный платеж за распределение газа составлял 52,07 грн, то теперь потребитель будет платить 6,47 грн. В годовом исчислении экономия составит 547,25 грн.
НКРЭКУ изменила подход к начислению платы за распределение газа для бытовых потребителей

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины принял решение о том, чтобы обеспечить неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне;
  • напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч;
  • также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.
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По материалам:
Finance.ua
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