НКРЭКУ хочет провести вторую волну проверок облэнерго из-за жалоб относительно графиков отключений — Finance.ua
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НКРЭКУ хочет провести вторую волну проверок облэнерго из-за жалоб относительно графиков отключений

Энергетика
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НКРЭКУ хочет провести вторую волну проверок облэнерго из-за жалоб относительно графиков отключений
НКРЭКУ хочет провести вторую волну проверок облэнерго из-за жалоб относительно графиков отключений
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует провести выездные внеплановые проверки девяти операторов систем распределения электроэнергии.
Соответствующее решение регулятор принял на заседании 27 декабря.
Согласно сообщению, НКРЭКУ решила провести внеплановые выездные проверки «Винницаоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Львовоблэнерго», «ДТЭК Одесские электросети», «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Киевские региональные электросети» «Полтаваоблэнерго» из-за жалоб потребителей на несоблюдение графиков отключения света.
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Напомним, что регулятор уже проводил проверки 12 облэнерго из-за жалоб потребителей на несоблюдение графиков отключений электроэнергии.
Так, 21 декабря регулятором было принято решение проверить АО «Винницаоблэнерго», ЧАО «Волыньоблэнерго», ЧАО «Закарпатьеоблэнерго», ЧАО «ДТЭК Киевские электросети», ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети», ЧАО «Львовоблэнерго», АО «ДТЭК , ОАО «Тернопольоблэнерго», АО «Хмельницкоблэнерго», ПАО «Черкассыоблэнерго», АО «Черновцыоблэнерго» и АО «Полтаваоблэнерго».
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Между тем Государственная инспекция энергетического надзора во время первого этапа внеплановых проверок операторов системы распределения (облэнерго) зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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