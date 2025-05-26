НКЦБФР планирует ограничить операции торговцев с валютными ОВГЗ: что известно — Finance.ua

НКЦБФР планирует ограничить операции торговцев с валютными ОВГЗ: что известно Сегодня 12:02 — Фондовый рынок

НКЦБФР планирует ограничить операции торговцев с валютными ОВГЗ: что известно

Проведение депозитарными учреждениями учетных операций по договорам купли-продажи облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, с 30 июня будет осуществляться исключительно по распоряжению и/или уведомлению (информации), которое подается Национальным банком Украины.

Соответствующую норму предлагает ввести Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку с 30 июня этого года.

Проект решения «Об особенностях совершения и выполнения сделок по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, во время действия военного положения» она приняла 23 мая и опубликовала для приема в течение 10 дней замечаний и предложений.

Что еще хотят изменить

Решение также устанавливает, что во время действия военного положения заключение сделки по купле-продаже валютных ОВГЗ осуществляется исключительно с соблюдением механизма расчетов по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» с участием лица, осуществляющего клиринговую деятельность центрального контрагента. В настоящее время это подконтрольный НБУ «Расчетный центр».

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Кроме того, со дня вступления в силу этого решения будет запрещено совершение и/или выполнение инвестиционными фирмами сделок по купле-продаже ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, без соблюдения механизма расчетов по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты».

«Инвестиционным фирмам по совершенным и невыполненным сделкам по купле-продаже ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте (в том числе по договорам РЕПО), до проведения расчетов по этим сделкам осуществить меры по внесению изменений в них с учетом требований, предусмотренных подпунктами этого решения», — говорится в документе.

Как отмечалось в обновленном по результатам седьмого пересмотра Меморандуме с МВФ в конце марта этого года, для обеспечения соблюдения текущих ограничений и ограничения непроизводительного оттока капитала НКЦБФР должна была привести внебиржевые операции по ОВГЗ в иностранной валюте в соответствие с теми, которые применяются к банковским операциям, и обеспечить тщательный мониторинг операций на счетах в ценных бумагах с целью предотвращения оттока капитала.

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