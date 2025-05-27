НКЦБФР расширила список SCAM-проектов — Finance.ua
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НКЦБФР расширила список SCAM-проектов

Фондовый рынок
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НКЦБФР расширила список SCAM-проектов
НКЦБФР расширила список SCAM-проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список еще 3 сомнительных инвестиционных проекта.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
«Ежедневно растет количество случаев, когда гражданам предлагают „выгодные инвестиции“ с обещанием высоких доходов. Часто за такими предложениями стоят компании, которые не имеют лицензий или вообще не существуют в правовом поле. Комиссия комплексно подходит к формированию перечня таких проектов, чтобы предупредить инвесторов о возможных рисках», — говорится в сообщении.
В этот раз список сомнительных инвестпроектов был дополнен тремя компаниями с признаками потенциально мошеннических схем:

Как действовать инвестору

Информацию о сомнительных инвестиционных проектах можно найти на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». Если проекта нет в списке, но он вызывает подозрение — воспользуйтесь перечнем признаков сомнительности:
1. Большой процент гарантированной доходности.
2. Отсутствие разрешений и лицензий.
3. Агрессивный маркетинг.
4. Отсутствие физического кабинета.
5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций.
6. Отсутствует аккредитация инвестора.
7. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров.
8. Отсутствие подписанных документов.
9. Настойчивое предложение привлекать друзей.
10. Сокрытие права собственности.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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