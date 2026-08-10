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НКЦБФР обновила распределение полномочий между должностными лицами

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Делегирование полномочий
Делегирование полномочий
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила порядок делегирования отдельных полномочий своим служащим. Новый документ определяет, какие должностные лица могут принимать процедурные решения от имени Комиссии, и учитывает изменения в ее структуре и кадровом составе.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Отмечается, что новый документ приняли из-за кадровых изменений, обновления структуры Комиссии, а также изменения названий департаментов и должностей.
Предыдущее распоряжение, принятое в начале 2026 года, неоднократно менялось. Поэтому вместо очередного внесения правок Комиссия подготовила новый документ, учитывающий актуальную структуру и распределение функций.

Какие полномочия будут делегировать

Новое распоряжение не меняет полномочий НКЦБФР, определенных законодательством. Оно устанавливает, какие именно должностные лица могут от имени Комиссии принимать решения по отдельным вопросам в пределах своей компетенции.
Это должно ускорить обработку документов и принятие процедурных решений, так как технические вопросы не нужно будет каждый раз выносить на рассмотрение коллегиального органа.
В частности, документ определяет полномочия руководителей профильных департаментов касательно:
  • регистрации выпусков ценных бумаг;
  • лицензионных и разрешительных процедур;
  • отдельных административных производств;
  • проведения инспекций;
  • подписания документов, необходимых для предоставления административных услуг и работы рынков капитала.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новые правила, разрешающие профессиональным участникам рынков капитала официально привлекать сторонних специалистов или компании для выполнения отдельных функций на условиях аутсорсинга. Новые правила устанавливают четкие требования: внешний исполнитель должен иметь достаточно ресурсов, квалифицированный персонал и безупречную деловую репутацию. Его профиль деятельности должен соответствовать той работе, которую ему доверяют.
По материалам:
Finance.ua
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