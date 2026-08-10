НКЦБФР обновила распределение полномочий между должностными лицами Сегодня 19:29

Делегирование полномочий

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила порядок делегирования отдельных полномочий своим служащим. Новый документ определяет, какие должностные лица могут принимать процедурные решения от имени Комиссии, и учитывает изменения в ее структуре и кадровом составе.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что новый документ приняли из-за кадровых изменений, обновления структуры Комиссии, а также изменения названий департаментов и должностей.

Предыдущее распоряжение, принятое в начале 2026 года, неоднократно менялось. Поэтому вместо очередного внесения правок Комиссия подготовила новый документ, учитывающий актуальную структуру и распределение функций.

Какие полномочия будут делегировать

Новое распоряжение не меняет полномочий НКЦБФР, определенных законодательством. Оно устанавливает, какие именно должностные лица могут от имени Комиссии принимать решения по отдельным вопросам в пределах своей компетенции.

Это должно ускорить обработку документов и принятие процедурных решений, так как технические вопросы не нужно будет каждый раз выносить на рассмотрение коллегиального органа.

В частности, документ определяет полномочия руководителей профильных департаментов касательно:

регистрации выпусков ценных бумаг;

лицензионных и разрешительных процедур;

отдельных административных производств;

проведения инспекций;

подписания документов, необходимых для предоставления административных услуг и работы рынков капитала.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила новые правила, разрешающие профессиональным участникам рынков капитала официально привлекать сторонних специалистов или компании для выполнения отдельных функций на условиях аутсорсинга. Новые правила устанавливают четкие требования: внешний исполнитель должен иметь достаточно ресурсов, квалифицированный персонал и безупречную деловую репутацию. Его профиль деятельности должен соответствовать той работе, которую ему доверяют.

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