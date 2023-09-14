НКЦБФР обновила лицензионные условия деятельности на рынках капитала — Finance.ua

НКЦБФР обновила лицензионные условия деятельности на рынках капитала Сегодня 08:30 — Фондовый рынок

НКЦБФР обновила лицензионные условия деятельности на рынках капитала

НКЦБФР одобрила решение, предусматривающее внесение изменений в структуру собственности юридического лица, намеревающегося получить лицензию (лицензии) на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала и/или организованных товарных рынках.

В частности, ранее структура собственности юридического лица считалась непрозрачной, если в любой цепочке владения долей (акциями) этого лица был корпоративный инвестиционный фонд, являющийся собственником доли (акций) в уставном капитале компании по управлению активами.

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Теперь, согласно решению регулятора, в случае наличия на дату вступления в силу этого решения в структуре собственности лицензиата в любой цепочке владения долей (акциями) корпоративного инвестиционного фонда, который является собственником доли (акций) в уставном капитале компании по управлению активами, требование, установленное ранее, к такому лицензиату не применяется.

Однако, как уточняется, увеличение объема такой доли (акций) запрещено.

«Данное решение вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — отметили в нацкомиссии.

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Фінансовий клуб По материалам:

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