НКЦБФР обновила лицензионные условия деятельности на рынках капитала — Finance.ua
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НКЦБФР обновила лицензионные условия деятельности на рынках капитала

Фондовый рынок
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НКЦБФР обновила лицензионные условия деятельности на рынках капитала
НКЦБФР обновила лицензионные условия деятельности на рынках капитала
НКЦБФР одобрила решение, предусматривающее внесение изменений в структуру собственности юридического лица, намеревающегося получить лицензию (лицензии) на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала и/или организованных товарных рынках.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
В частности, ранее структура собственности юридического лица считалась непрозрачной, если в любой цепочке владения долей (акциями) этого лица был корпоративный инвестиционный фонд, являющийся собственником доли (акций) в уставном капитале компании по управлению активами.
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Теперь, согласно решению регулятора, в случае наличия на дату вступления в силу этого решения в структуре собственности лицензиата в любой цепочке владения долей (акциями) корпоративного инвестиционного фонда, который является собственником доли (акций) в уставном капитале компании по управлению активами, требование, установленное ранее, к такому лицензиату не применяется.
Однако, как уточняется, увеличение объема такой доли (акций) запрещено.
«Данное решение вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — отметили в нацкомиссии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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