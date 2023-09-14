НКЦБФР обновила лицензионные условия деятельности на рынках капитала — Finance.ua

НКЦБФР обновила лицензионные условия деятельности на рынках капитала
НКЦБФР одобрила решение, предусматривающее внесение изменений в структуру собственности юридического лица, намеревающегося получить лицензию (лицензии) на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала и/или организованных товарных рынках.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
В частности, ранее структура собственности юридического лица считалась непрозрачной, если в любой цепочке владения долей (акциями) этого лица был корпоративный инвестиционный фонд, являющийся собственником доли (акций) в уставном капитале компании по управлению активами.
Теперь, согласно решению регулятора, в случае наличия на дату вступления в силу этого решения в структуре собственности лицензиата в любой цепочке владения долей (акциями) корпоративного инвестиционного фонда, который является собственником доли (акций) в уставном капитале компании по управлению активами, требование, установленное ранее, к такому лицензиату не применяется.
Однако, как уточняется, увеличение объема такой доли (акций) запрещено.
«Данное решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования на официальном вебсайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — отметили в нацкомиссии.
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