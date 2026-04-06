0 800 307 555
ру
НКЦБФР обнаружила еще два SCAM-проекта: как выявить подозрительные

Фондовый рынок
57
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила список опасных инвестиционных инструментов, добавив в него две новые платформы с признаками финансовых махинаций.
Речь идет о:
«Liber Trade»;
«xtp LTD».
На сегодняшний день общее количество сомнительных инициатив достигло 466 объектов. Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном веб-портале НКЦБФР в специализированном разделе «Защита прав инвесторов» .
На что следует обратить внимание перед инвестированием? О типичных признаках опасности читайте в нашей инфографике.
Если вы обнаружили подозрительную платформу или стали жертвой злоумышленников, просим немедленно сообщить об этом специалистам Комиссии по адресу: info@nssmc.gov.ua.
Напомним, на 20 марта в Украине существует более 400 Scam- проектов — мошеннические схемы, цель которых обмануть людей и выманить их деньги или личные данные. Об этом пишет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Scam-проекты — так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, которые нарушают условия сотрудничества, не платят деньги инвесторам.
Недавно Комиссией был сделан очередной важный шаг, направленный на имплементацию стандартов IOSCO в национальное законодательство. Теперь список сомнительных инвестиционных проектов, выявленных в Украине, публикуется на официальном веб-сайте IOSCO в разделе «Investor Alerts Portal». Этот шаг позволяет расширить границы информационной безопасности и защитить потенциальных инвесторов по всему миру от возможных финансовых мошеннических схем.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems