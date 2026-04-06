НКЦБФР обнаружила еще два SCAM-проекта: как выявить подозрительные
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила список опасных инвестиционных инструментов, добавив в него две новые платформы с признаками финансовых махинаций.
Речь идет о:
На сегодняшний день общее количество сомнительных инициатив достигло 466 объектов. Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном веб-портале НКЦБФР в специализированном разделе «Защита прав инвесторов» .
На что следует обратить внимание перед инвестированием?
Если вы обнаружили подозрительную платформу или стали жертвой злоумышленников, просим немедленно сообщить об этом специалистам Комиссии по адресу: info@nssmc.gov.ua.
Напомним, на 20 марта в Украине существует более 400 Scam- проектов — мошеннические схемы, цель которых обмануть людей и выманить их деньги или личные данные. Об этом пишет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Scam-проекты — так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, которые нарушают условия сотрудничества, не платят деньги инвесторам.
Недавно Комиссией был сделан очередной важный шаг, направленный на имплементацию стандартов IOSCO в национальное законодательство. Теперь список сомнительных инвестиционных проектов, выявленных в Украине, публикуется на официальном веб-сайте IOSCO в разделе «Investor Alerts Portal». Этот шаг позволяет расширить границы информационной безопасности и защитить потенциальных инвесторов по всему миру от возможных финансовых мошеннических схем.
Поделиться новостью
Также по теме
В 2025 году прибыль BYD снизилась на 19%
«Укрпочта» утвердила особые тарифы для военных: расценки
Укрэксимбанк закрывает филиалы в Полтаве и Сумах
Пинчук приобрел завод в Румынии, который приносит 73 млн евро в год
SpaceX готовит один из самых больших выходов на биржу в истории