Nissan возродит известную недорогую модель, которая продавалась в Украине (фото) — Finance.ua

Nissan возродит известную недорогую модель, которая продавалась в Украине (фото)

Новый Nissan Teana четвертого поколения вскоре дебютирует в Китае и поступит в продажу до конца года по цене от 180 до 240 тыс. юаней ($25 000−33 500).
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Возрожденный седан Nissan Teana не станет самостоятельной моделью. Именно так для Китая и ряда других стран решили переименовать североамериканский Nissan Altima. При этом авто прошло обновление.
От Altima новый Nissan Teana отличается более широкой решеткой радиатора, а также новыми фарами, фонарями и ходовыми огнями. Он сохранил динамичный профиль с изогнутой крышей и приподнятой задней частью.

Размеры Nissan Teana 2026:

  • длина — 4920 мм;
  • ширина — 1850 мм;
  • высота — 1447 мм;
  • колесная база — 2825 мм.
Салон Nissan Teana не показали, зато известны некоторые характеристики авто. Модель будут комплектоваться 2,0-литровыми бензиновыми двигателями — атмосферными на 144 и 156 л. с., а также 240-сильным с турбонаддувом. Все версии получат вариатор.
Напомним, что седан Nissan Teana выпускали с 2003 года, причем первые два его поколения являлись самостоятельными моделями и даже продавались в Украине. С 2013 по 2018 год Teana уже был близнецом Nissan Altima, однако потом от этого названия отказались.
По материалам:
Фокус
