Nissan закрывает легендарный завод, работавший более 60 лет — Finance.ua
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Nissan закрывает легендарный завод, работавший более 60 лет

Технологии&Авто
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Nissan закрывает легендарный завод, работавший более 60 лет
Nissan закрывает легендарный завод, работавший более 60 лет
Компания Nissan официально сообщила о закрытии своего исторического завода Civac в городе Куэрнавака (Мексика). Предприятие прекратит работу до марта 2026 г. в рамках глобальной программы реструктуризации и оптимизации производства.
Civac стал первым заводом Nissan за пределами Японии, он работает с 1966 года и выпустил более 6,5 миллиона автомобилей. Однако теперь производство перенесут на другой завод компании — в Агуаскальентесе. Там Nissan планирует сократить издержки и повысить эффективность.
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Несмотря на закрытие, Мексика остается ключевым рынком для производителя, уверяют в компании. Перенос производства должен завершиться к концу текущего финансового года.
Ранее Nissan уже объявила о закрытии другого важного предприятия — завода в Оппами (город Йокосука, Япония).
По материалам:
Ampercar
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