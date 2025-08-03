Nissan закрывает легендарный завод, работавший более 60 лет — Finance.ua

Nissan закрывает легендарный завод, работавший более 60 лет 03.08.2025, 02:08 — Технологии&Авто

Nissan закрывает легендарный завод, работавший более 60 лет

Компания Nissan официально сообщила о закрытии своего исторического завода Civac в городе Куэрнавака (Мексика). Предприятие прекратит работу до марта 2026 г. в рамках глобальной программы реструктуризации и оптимизации производства.

Civac стал первым заводом Nissan за пределами Японии, он работает с 1966 года и выпустил более 6,5 миллиона автомобилей. Однако теперь производство перенесут на другой завод компании — в Агуаскальентесе. Там Nissan планирует сократить издержки и повысить эффективность.

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Несмотря на закрытие, Мексика остается ключевым рынком для производителя, уверяют в компании. Перенос производства должен завершиться к концу текущего финансового года.

Ранее Nissan уже объявила о закрытии другого важного предприятия — завода в Оппами (город Йокосука, Япония).

Ampercar По материалам:

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