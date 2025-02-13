Nissan и Honda окончательно прекратили переговоры о слиянии — Finance.ua

Nissan и Honda окончательно прекратили переговоры о слиянии Сегодня 22:29 — Фондовый рынок

Nissan и Honda окончательно прекратили переговоры о слиянии

Советы директоров автопроизводителей Nissan и Honda проголосовали за официальное прекращение переговоров о слиянии компаний.

Об этом пишет Reuters.

Корпорации 23 декабря 2024 года объявили, что начали переговоры о слиянии. Это позволило бы им стать третьим крупнейшим автопроизводителем в мире по объему продаж после японской Toyota и немецкой Volkswagen. Сейчас третье место занимает группа южнокорейских Hyundai и Kia.

Корпорации стремились объединить усилия для борьбы с сильными конкурентами — китайскими автопроизводителями. К тому же японские автопроизводители сталкиваются с перспективой пошлин в США — другом крупном рынке.

Однако впоследствии компания Nissan отказалась от переговоров с более крупным конкурентом Honda после предложения стать его дочерней компанией. Это ставит Nissan в невыгодное положение, считают аналитики, однако отказ от слияния с Honda ситуацию не улучшит.

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«Honda достаточно уверена в себе и имеет много преимуществ, в то время как Nissan находится в плохом положении. У них сейчас нет танцевального партнера. Им нужно думать, что делать дальше», — говорит аналитик японских автомобилей брокерской компании CLSA Кристофер Рихтер.

Несмотря на прекращение переговоров о слиянии, Nissan и Honda продолжат сотрудничество в области электромобилей.

theБабель По материалам:

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