Nissan и Honda окончательно прекратили переговоры о слиянии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Nissan и Honda окончательно прекратили переговоры о слиянии

Фондовый рынок
19
Nissan и Honda окончательно прекратили переговоры о слиянии
Nissan и Honda окончательно прекратили переговоры о слиянии
Советы директоров автопроизводителей Nissan и Honda проголосовали за официальное прекращение переговоров о слиянии компаний.
Об этом пишет Reuters.
Корпорации 23 декабря 2024 года объявили, что начали переговоры о слиянии. Это позволило бы им стать третьим крупнейшим автопроизводителем в мире по объему продаж после японской Toyota и немецкой Volkswagen. Сейчас третье место занимает группа южнокорейских Hyundai и Kia.
Корпорации стремились объединить усилия для борьбы с сильными конкурентами — китайскими автопроизводителями. К тому же японские автопроизводители сталкиваются с перспективой пошлин в США — другом крупном рынке.
Однако впоследствии компания Nissan отказалась от переговоров с более крупным конкурентом Honda после предложения стать его дочерней компанией. Это ставит Nissan в невыгодное положение, считают аналитики, однако отказ от слияния с Honda ситуацию не улучшит.
Читайте также
«Honda достаточно уверена в себе и имеет много преимуществ, в то время как Nissan находится в плохом положении. У них сейчас нет танцевального партнера. Им нужно думать, что делать дальше», — говорит аналитик японских автомобилей брокерской компании CLSA Кристофер Рихтер.
Несмотря на прекращение переговоров о слиянии, Nissan и Honda продолжат сотрудничество в области электромобилей.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.