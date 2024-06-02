Nike частично отсудила у Adidas право использовать три полоски на одежде — Finance.ua
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Nike частично отсудила у Adidas право использовать три полоски на одежде

Фондовый рынок
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Nike частично отсудила у Adidas право использовать три полоски на одежде
Nike частично отсудила у Adidas право использовать три полоски на одежде
Nike может использовать логотип из трех полосок на некоторых моделях штанов в Германии.
Такое решение было принято судом во вторник по итогам второго слушания апелляции по делу, в котором американский производитель спортивной одежды борется со своим немецким конкурентом Adidas, пишет Reuters.
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Суд в Дюссельдорфе ранее запретил Nike использовать две или три полоски на пяти моделях штанов после того, как Adidas подала иск о нарушении товарного знака в 2022 году.
Теперь Nike может использовать полоски на четырех моделях, оказавшихся в центре спора.
При этом запрет на одну модель остается в силе, решил суд, частично отменив предыдущее решение.
По материалам:
Mind
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