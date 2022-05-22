Никаких финансово-экономических оснований для девальвации гривны нет, - Гетманцев — Finance.ua

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает, что никаких финансово-экономических оснований для девальвации гривны нет.
Об этом он написал в Telegram.
«Никаких финансово-экономических оснований для роста курса нет. И не будет. Если мы не будем играть в популизм и вспомним, что в стране война», — написал он в ответ на заявления депутата Ярослава Железняка о том, что доллар может подорожать до 40 UAH/USD.