Никаких финансово-экономических оснований для девальвации гривны нет, - Гетманцев — Finance.ua
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Никаких финансово-экономических оснований для девальвации гривны нет, - Гетманцев

Сегодня 13:31Валюта
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Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает, что никаких финансово-экономических оснований для девальвации гривны нет.
Об этом он написал в Telegram.
«Никаких финансово-экономических оснований для роста курса нет. И не будет. Если мы не будем играть в популизм и вспомним, что в стране война», — написал он в ответ на заявления депутата Ярослава Железняка о том, что доллар может подорожать до 40 UAH/USD.
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Других деталей Гетманцев не сообщил.
Напомним, ранее Железняк заявил, что наличный курс доллара по 40 грн — это лишь вопрос времени, причем непродолжительного, возможно, около недели.
Причинами такого скачка являются заблокированный украинский экспорт и нехватка денег. Это значит, что НБУ придется включить печатный станок, что подтолкнет инфляцию.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам: Українські Новини
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