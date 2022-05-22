Никаких финансово-экономических оснований для девальвации гривны нет, - Гетманцев — Finance.ua

Никаких финансово-экономических оснований для девальвации гривны нет, - Гетманцев

Сегодня 13:31 — Валюта

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает, что никаких финансово-экономических оснований для девальвации гривны нет.

Об этом он написал в Telegram.

«Никаких финансово-экономических оснований для роста курса нет. И не будет. Если мы не будем играть в популизм и вспомним, что в стране война», — написал он в ответ на заявления депутата Ярослава Железняка о том, что доллар может подорожать до 40 UAH/USD.

Читайте также Эксперты сказали, чего ждать от курса доллара в ближайшее время

Других деталей Гетманцев не сообщил.

Напомним, ранее Железняк заявил , что наличный курс доллара по 40 грн — это лишь вопрос времени, причем непродолжительного, возможно, около недели.

Причинами такого скачка являются заблокированный украинский экспорт и нехватка денег. Это значит, что НБУ придется включить печатный станок, что подтолкнет инфляцию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.