Нидерланды выделяют новый пакет помощи Украине на €250 миллионов
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новом пакете помощи Украине — на €250 миллионов.
Об этом говорится на сайте Минобороны Нидерландов.
Деньги передадут по инициативе PURL — механизм, созданный НАТО, позволяющий союзникам закупать американское оружие и военную технику для Украины через общие взносы.
Нидерланды первыми присоединились к инициативе и уже передали через нее 500 миллионов евро на закупку систем Patriot и других средств ПВО.
Деньги из нового пакета выделят на вооружение, «которое Украине нужно больше всего». Среди прочего, там средства ПВО и боеприпасы для F-16.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Польша до конца этого года выделит 100 млн долларов США на инициативу «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL) по закупке американского оружия для Украины.
