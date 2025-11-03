0 800 307 555
Нидерланды выделят 10 млн евро на усиление киберзащиты Украины

Правительство Нидерландов направит 10 млн евро на усовершенствование киберустойчивости украинского госсектора.
Денежные средства пойдут в британскую программу поддержки кибербезопасности Украины и инициативы Таллиннского механизма координации союзников.
По данным «Милитарного», ссылающегося на сообщение министра иностранных дел Нидерландов Давида ван Вээла в X, финансирование рассчитано на усиление защиты правительственных сетей, развитие возможностей реагирования на инциденты и подготовку специалистов. В приоритете повышение устойчивости к систематическим атакам, которые осуществляет рф против украинских органов власти, инфраструктуры и сервисов.
Министр подчеркнул, что гибридные операции россии представляют риск не только для Украины, но и безопасности Европы в целом. Именно поэтому Гаага присоединяется к британской программе и одновременно усиливает Таллиннский механизм — межгосударственную платформу координации киберпомощи, которая сводит потребности Украины с ресурсами партнеров и ускоряет доставку технической поддержки.

Что со средствами

Ожидается, что выделенные средства будут направлены на модернизацию средств мониторинга и выявление угроз, развертывание решений для сегментации и резервирования критических систем, обучающие программы для команд SOC/CSIRT, а также аудит и сертификацию ключевых сервисов.
Отдельно планируется совместное обучение с моделированием реальных атак на государственные ІТ-системы, чтобы отработать быстрое выявление и локализацию инцидентов.
Новый вклад дополняет предыдущие шаги Гааги в сфере безопасности Украины: от поддержки ПВО до киберустойчивых проектов. Логика нидерландского правительства неизменна: уменьшение эффективности российских кибератак на украинское государство параллельно снижает риски для европейской инфраструктуры, которая все чаще становится мишенью разведывательно-диверсионных операций.

Кибервойна

После февраля 2022 года кибератаки россии поразили прежде всего госреестры, энергетику, связь и местные ІТ-системы Украины. Для сдерживания этих угроз партнеры ЕС и НАТО запустили координационные форматы, в том числе Таллиннский механизм: он связывает конкретные запросы украинских ведомств (SOC, резервирование, DDoS-защиту, аудиты) с финансированием и подрядчиками союзников. Отдельно Великобритания финансирует программы по наращиванию возможностей: инструменты мониторинга, реагирование на инциденты, обучение CERT/CSIRT, резервирование критических сервисов.
По материалам:
dev.ua
