Нидерланды передали Украине около 300 тонн энергооборудования — Finance.ua

Нидерланды передали Украине около 300 тонн энергооборудования Сегодня 16:14 — Энергетика

Начиная с декабря 2022 г. в Украину из Нидерландов поступило 36 грузов гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 286,7 тонн (из них за последние две недели — 12 грузов общим весом 103,6 тонн).

Об этом сообщает Минэнергетики Украины.

Соответствующее энергетическое оборудование будет использовано для восстановления объектов украинского энергетического сектора, которые продолжают подвергаться повреждениям вследствие прицельных российских атак.

«Предоставленное оборудование поможет восстановлению электроснабжения тысячам украинцев, которые ежедневно страдают от последствий российских варварских атак на наш энергосектор. Благодарим Нидерландам за эту поддержку», — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Среди оборудования, предоставленного нидерландской стороной, — трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители, разъединители, ограничители перенапряжения, электрические кабели и заземления, арматура воздушных линий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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