Нидерланды передали Украине около 300 тонн энергооборудования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нидерланды передали Украине около 300 тонн энергооборудования

Энергетика
7
Начиная с декабря 2022 г. в Украину из Нидерландов поступило 36 грузов гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 286,7 тонн (из них за последние две недели — 12 грузов общим весом 103,6 тонн).
Об этом сообщает Минэнергетики Украины.
Соответствующее энергетическое оборудование будет использовано для восстановления объектов украинского энергетического сектора, которые продолжают подвергаться повреждениям вследствие прицельных российских атак.
«Предоставленное оборудование поможет восстановлению электроснабжения тысячам украинцев, которые ежедневно страдают от последствий российских варварских атак на наш энергосектор. Благодарим Нидерландам за эту поддержку», — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Читайте также
Среди оборудования, предоставленного нидерландской стороной, — трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители, разъединители, ограничители перенапряжения, электрические кабели и заземления, арматура воздушных линий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.