Нидерланды и Германия будут разрабатывать месторождение газа в Северном море — Finance.ua
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Нидерланды и Германия будут разрабатывать месторождение газа в Северном море

Сегодня 19:31Энергетика
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Нидерланды и Германия будут разрабатывать месторождение газа в Северном мореНидерланды и Германия будут разрабатывать месторождение газа в Северном море
Нидерланды и Германия будут разрабатывать месторождение газа в Северном море, расположенное на границе двух стран.
Об этом сообщает правительственный портал страны.
«Нидерланды и Германия будут вместе бурить новое газовое месторождение в Северном море», — говорится в сообщении.
Отмечается, что государственный секретарь Ганс Уилбриф уже выдал разрешения на нидерландскую часть.
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Ускоренная процедура получения разрешений продолжается в Германии. Год назад германская земля Нижняя Саксония не выдала разрешения. Сейчас принято другое решение из-за войны в Украине.
Производственная платформа будет расположена в Северном море, в 19 километрах к северу от нидерландского Схирмонникога и германского Боркума.
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Для поступления газа на сушу строится трубопровод. Первый газ планируется добыть до конца 2024 года.
Напомним, нидерландская компания, занимающаяся торговлей и поставками природного газа, GasTerra отказалась выполнять требования российского Газпрома об оплате в рублях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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