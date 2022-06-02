Нидерланды и Германия будут разрабатывать месторождение газа в Северном море — Finance.ua

Нидерланды и Германия будут разрабатывать месторождение газа в Северном море

Сегодня 19:31 — Энергетика

Нидерланды и Германия будут разрабатывать месторождение газа в Северном море

Нидерланды и Германия будут разрабатывать месторождение газа в Северном море, расположенное на границе двух стран.

«Нидерланды и Германия будут вместе бурить новое газовое месторождение в Северном море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что государственный секретарь Ганс Уилбриф уже выдал разрешения на нидерландскую часть.

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Ускоренная процедура получения разрешений продолжается в Германии. Год назад германская земля Нижняя Саксония не выдала разрешения. Сейчас принято другое решение из-за войны в Украине.

Производственная платформа будет расположена в Северном море, в 19 километрах к северу от нидерландского Схирмонникога и германского Боркума.

Для поступления газа на сушу строится трубопровод. Первый газ планируется добыть до конца 2024 года.

Напомним, нидерландская компания, занимающаяся торговлей и поставками природного газа, GasTerra отказалась выполнять требования российского Газпрома об оплате в рублях.

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