Израиль начинает разведку месторождений газа на фоне растущей потребности в Европе — Finance.ua

Израиль начинает разведку месторождений газа на фоне растущей потребности в Европе

Сегодня 08:24 — Энергетика

Израиль начнет процесс запуска четвертой разведки природного газа в своих территориальных водах. Решение было принято в связи с растущей потребностью в газе в Европе, которая пытается ограничить свою зависимость от российского природного газа.

Об этом заявила министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар, сообщает The Jerusalem Post

«Израиль вносит свою лепту и помогает Европе диверсифицировать источники энергии. Глобальный энергетический кризис позволяет Государству Израиль экспортировать природный газ наряду с честной и реальной обеспокоенностью по поводу происходящего в Европе», — заявила она.

Кроме того, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из россии. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).

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