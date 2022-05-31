Израиль начинает разведку месторождений газа на фоне растущей потребности в Европе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Израиль начинает разведку месторождений газа на фоне растущей потребности в Европе

Сегодня 08:24Энергетика
28
Израиль начнет процесс запуска четвертой разведки природного газа в своих территориальных водах. Решение было принято в связи с растущей потребностью в газе в Европе, которая пытается ограничить свою зависимость от российского природного газа.
Об этом заявила министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар, сообщает The Jerusalem Post.
«Израиль вносит свою лепту и помогает Европе диверсифицировать источники энергии. Глобальный энергетический кризис позволяет Государству Израиль экспортировать природный газ наряду с честной и реальной обеспокоенностью по поводу происходящего в Европе», — заявила она.
Кроме того, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из россии. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).
По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.