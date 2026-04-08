Нидерландский банк не смог выйти с российского рынка

Финучреждение не видит будущего для ING в россии
Нидерландская банковская группа ING расторгла соглашение о продаже российской части собственного бизнеса.
Об этом компания сообщила на своем веб-сайте.

Причины срыва сделки

Это решение обосновано тем, что руководство не видит реалистичных оснований надеяться, что покупатель — московская компания Global Development JSC — получит необходимые разрешения от российских властей на покупку бизнеса.
«Наша позиция остается неизменной: мы не видим будущего для ING в россии и сосредоточены на прекращении нашей деятельности на российском рынке. Мы оцениваем следующие шаги для достижения этой цели. Мы ожидаем, что любой альтернативный сценарий выхода будет иметь финансовое влияние, в общем подобное воздействию предложенной сделки продажи, которая, по оценкам, будет иметь негативное влияние ~7 базисных пунктов на коэффициент CET1 ING. Любое окончательное влияние зависит от плана действий и их времени», — заявили в банке.

Сокращение присутствия в россии

С февраля 2022 года банк не брал на себя никаких новых обязательств с российскими клиентами, сократил сделки и принял меры по отделению бизнеса в россии от сетей и систем ING.
«Мы также будем продолжать уменьшать наши оффшорные кредиты для российских клиентов. Эти кредиты, сосредоточенные на структурах ING за пределами россии, по состоянию на конец 2025 года уменьшились почти на 90% до 0,6 млрд евро, из которых 0,3 млрд евро находятся под покрытием ECA или CPRI», — говорится в заявлении.
