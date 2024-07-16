Нидерландская компания Yandex N.V. разорвала связи с рф — Finance.ua

Нидерландская компания Yandex N.V. разорвала связи с рф Сегодня 22:44 — Технологии&Авто

Нидерландская компания Yandex N.V. разорвала связи с рф

Нидерландская компания Yandex NV и российский Яндекс завершили разделение активов. Yandex NV продала свою миноритарную долю в 28% российским инвесторам, получив в общей сложности $2,8 млрд и $162,5 млн в виде акций класса А.

Об этом сообщает Reuters.

Общая стоимость сделки оценивается примерно в $5,4 млрд.

Четыре бизнеса останутся в Yandex NV и будут развиваться под новым брендом Nebius Group. Это включает в себя облачную AI-платформу Nebius AI, маркировку данных, беспилотные автомобили и образовательные технологии. Yandex NV прекратит использование брендов «Яндекса» до 31 июля.

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Обновленную Nebius Group возглавит бывший руководитель и соучредитель «Яндекса» Аркадий Волож. Он ушел с поста главы «Яндекса» после наложения санкций Европейским Союзом в 2022 году за роль компании в продвижении российской пропаганды и дезинформации о войне. В следующем году он публично осудил вторжение россии в Украину, и в марте ЕС снял с него санкции. В настоящее время он проживает в Израиле, сообщает Bloomberg.

Сделка стала результатом переговоров, длившихся около двух лет. В феврале этого года было объявлено о разделении компании на две части: российский «Яндекс» и нидерландскую Yandex NV, ранее являвшуюся материнской компанией всего «Яндекса».

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Yandex NV решила продать все свои активы в россии группе покупателей. Продажа проходила в два этапа, причем не менее 50% стоимости сделки должно быть уплачено наличными.

После закрытия сделки Yandex NV сообщила, что общее количество находящихся в обращении обыкновенных акций классов, А и В составило 199 миллионов. Торги акциями «Яндекса» в россии под новым тикером YDEX начнутся 24 июля.

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