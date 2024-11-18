NHK: Япония намерена усилить санкции против рф и КНДР из-за их сотрудничества — Finance.ua

NHK: Япония намерена усилить санкции против рф и КНДР из-за их сотрудничества
Правительство Японии рассматривает возможность ужесточения санкций против россии и Северной Кореи (КНДР) из-за развития их сотрудничества.
Об этом сообщил японский общественный вещатель со ссылкой на источники.
Как пишет издание, в Токио озабочены тем, что взаимодействие москвы и Пхеньяна влияет на безопасность в Европе и Азии, а также считают, что это «нарушает международное право».
Япония уже ввела несколько ограничительных мер по экспорту и импорту, а также замораживание активов физических лиц и организаций.
Вещатель говорит, что Токио намерен координировать свои действия с другими странами, в том числе членами G7.
Ранее рф и КНДР ратифицировали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно документу, стороны на постоянной основе будут поддерживать и развивать отношения общего стратегического партнерства, основанные на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности.
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Договор, в частности, предусматривает немедленное оказание военной и другой помощи, если одна из сторон подвергается вооруженному нападению в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, они обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем другой стороны.
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