NFT-маркетплейс OpenSea уволит 20% сотрудников — Finance.ua

NFT-маркетплейс OpenSea уволит 20% сотрудников
Крупнейший NFT-маркетплейс OpenSea сократит 20% персонала, сообщил соучредитель и CEO компании Дэвин Финзер в письме к команде.
Массовые увольнения он объяснил «беспрецедентным сочетанием криптозимы и обширной макроэкономической нестабильностью».
«Нам необходимо подготовить компанию к возможному длительному спаду», — отметил Финзер.
По его словам, внесенные изменения позволят платформе продолжать деятельность при различных негативных сценариях «до пяти лет при текущих объемах торгов».
«Увольнения отражают тяжелое состояние крипторынка, совокупная стоимость которого снизилась более чем на две трети по сравнению с прошлогодним пиком. То, что OpenSea, крупнейший в мире NFT-маркетплейс, сократил рабочие места, дает четкое понимание того, что ни одна компания не защищена от давления так называемой криптозимы», — добавил Финзер.
Ранее о сокращениях уже объявил ряд участников криптоиндустрии, включая Gemini, Coinbase, Crypto.com, BlockFi, BitMEX, Bitpanda и Compass Mining.
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