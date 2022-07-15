NFT-маркетплейс OpenSea уволит 20% сотрудников — Finance.ua

NFT-маркетплейс OpenSea уволит 20% сотрудников Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

NFT-маркетплейс OpenSea уволит 20% сотрудников

Крупнейший NFT-маркетплейс OpenSea сократит 20% персонала, сообщил соучредитель и CEO компании Дэвин Финзер в письме к команде.

Массовые увольнения он объяснил «беспрецедентным сочетанием криптозимы и обширной макроэкономической нестабильностью».

«Нам необходимо подготовить компанию к возможному длительному спаду», — отметил Финзер.

По его словам, внесенные изменения позволят платформе продолжать деятельность при различных негативных сценариях «до пяти лет при текущих объемах торгов».

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«Увольнения отражают тяжелое состояние крипторынка, совокупная стоимость которого снизилась более чем на две трети по сравнению с прошлогодним пиком. То, что OpenSea, крупнейший в мире NFT-маркетплейс, сократил рабочие места, дает четкое понимание того, что ни одна компания не защищена от давления так называемой криптозимы», — добавил Финзер.

Ранее о сокращениях уже объявил ряд участников криптоиндустрии, включая Gemini, Coinbase, Crypto.com, BlockFi, BitMEX, Bitpanda и Compass Mining.

Forklog По материалам:

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