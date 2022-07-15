NFT-маркетплейс OpenSea уволит 20% сотрудников — Finance.ua
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NFT-маркетплейс OpenSea уволит 20% сотрудников

Фондовый рынок
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NFT-маркетплейс OpenSea уволит 20% сотрудников
NFT-маркетплейс OpenSea уволит 20% сотрудников
Крупнейший NFT-маркетплейс OpenSea сократит 20% персонала, сообщил соучредитель и CEO компании Дэвин Финзер в письме к команде.
Массовые увольнения он объяснил «беспрецедентным сочетанием криптозимы и обширной макроэкономической нестабильностью».
«Нам необходимо подготовить компанию к возможному длительному спаду», — отметил Финзер.
По его словам, внесенные изменения позволят платформе продолжать деятельность при различных негативных сценариях «до пяти лет при текущих объемах торгов».
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«Увольнения отражают тяжелое состояние крипторынка, совокупная стоимость которого снизилась более чем на две трети по сравнению с прошлогодним пиком. То, что OpenSea, крупнейший в мире NFT-маркетплейс, сократил рабочие места, дает четкое понимание того, что ни одна компания не защищена от давления так называемой криптозимы», — добавил Финзер.
Ранее о сокращениях уже объявил ряд участников криптоиндустрии, включая Gemini, Coinbase, Crypto.com, BlockFi, BitMEX, Bitpanda и Compass Mining.

Как заработать на NFT

По материалам:
Forklog
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