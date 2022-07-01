NFT-маркетплейс OpenSea заявил о масштабной утечке данных — Finance.ua
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NFT-маркетплейс OpenSea заявил о масштабной утечке данных

Криминал
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NFT-маркетплейс OpenSea заявил о масштабной утечке данных
NFT-маркетплейс OpenSea заявил о масштабной утечке данных
OpenSea — популярная площадка для торговли NFT — предупреждает пользователей об утечке данных их адресов электронной почты, что может привести к фишинговым атакам на них.
Отмечается, что сотрудники Customer.io (подрядчика, нанятого OpenSea для обработки электронной почты) неправомерно использовали служебный доступ. Они загружали адреса электронной почты пользователей OpenSea и подписчиков рассылки новостей, а затем передавали данные неуполномоченной внешней стороне. При этом утечка, вероятно, касается всех пользователей платформы.
«Если вы делились своей электронной почтой с OpenSea в прошлом, вы должны предположить, что пострадали», — заявила OpenSea.
По данным Dune Analytics, более 1,8 млн пользователей совершили хотя бы одну покупку через сеть Ethereum в OpenSea.
Компания OpenSea добавила, что она работает с Customer.io в рамках текущего расследования и сообщила об инциденте в правоохранительные органы.
По материалам:
ITC.ua
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