Незаконные криптовалютные переводы достигли рекордного уровня — Finance.ua

Незаконные криптовалютные переводы достигли рекордного уровня Сегодня 23:41 — Криптовалюта

Незаконные криптовалютные переводы достигли рекордного уровня

Согласно данным ежегодного отчета Chainalysis, общая стоимость незаконных криптовалютных транзакций достигла в 2022 году рекордных $20,1 миллиарда. При этом цифра не окончательная и может увеличиться, если эксперты выявят новые адреса, связанные с преступной деятельностью.

Как отметили аналитики, в 2021 году показатель преступных криптопереводов составил $18 миллиардов, то есть за год увеличение дохода от криптовалютных преступлений превысило 10%. По сравнению с 2020 годом увеличение произошло на 60% (тогда объем транзакций насчитывал всего $8 миллиардов).

Аналитики объяснили такой рост объемов незаконных переводов тем, что 44% незаконных транзакций в 2022 году приходилось на подсанкционные организации, поскольку Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело множество санкций в отношении участников крипторынка.

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Эксперты Chanalisys привели в пример российскую криптобиржу Garantex, которая была включена в санкционный реестр OFAC в прошлом году. Через нее проводили большую часть транзакций, связанных с санкциями. Кроме криптобиржи в список санкционных платформ попал российский даркнет-рынок Hydra и миксер криптовалют Tornado Cash, разработанный россиянином. Все они также повлияли на общую статистику.

noworries По материалам:

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