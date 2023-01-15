В Аргентине предложили декларировать доходы в криптовалютах — Finance.ua
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В Аргентине предложили декларировать доходы в криптовалютах

Криптовалюта
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В Аргентине предложили декларировать доходы в криптовалютах
В Аргентине предложили декларировать доходы в криптовалютах
Министерство экономики Аргентины опубликовало законопроект, в котором предлагается поощрять жителей страны декларировать свои доходы в цифровых активах. Для этого планируется использовать льготные налоговые ставки.
Проект называется «Об экстернализации аргентинских сбережений». Главная цель проекта — бороться с отмыванием денег в стране.
Примечательно, что, согласно законопроекту, от аргентинцев потребуют под присягой заявлять о своих доходах в криптовалютах.

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Те граждане Аргентины, которые объявят о доходах в течение 90 дней после вступления закона в силу, смогут платить только 2.5% налога на прирост капитала от своих криптоактивов. Ставка будет увеличиваться каждые 90 дней, пока не достигнет уровня в 15% — то есть стандартной ставки, действующей в стране.
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Законопроект также должен побуждать граждан декларировать и другие свои активы, будь то недвижимость, акции или фиатная валюта. Более того, проект обяжет размещать активы как внутри страны, так и за ее пределами, в банках, одобренных ЦБ Аргентины.
В настоящее время Аргентина, по данным Chainalysis, входит в двадцатку лидирующих стран по внедрению криптовалют. По данным издания New York Times, более трети аргентинцев покупают или продают криптовалюты не реже одного раза в месяц.
По материалам:
cryptomisto
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