В Аргентине предложили декларировать доходы в криптовалютах — Finance.ua

В Аргентине предложили декларировать доходы в криптовалютах Сегодня 03:17 — Криптовалюта

В Аргентине предложили декларировать доходы в криптовалютах

Министерство экономики Аргентины опубликовало законопроект, в котором предлагается поощрять жителей страны декларировать свои доходы в цифровых активах. Для этого планируется использовать льготные налоговые ставки.

Проект называется «Об экстернализации аргентинских сбережений». Главная цель проекта — бороться с отмыванием денег в стране.

Примечательно, что, согласно законопроекту, от аргентинцев потребуют под присягой заявлять о своих доходах в криптовалютах.

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Те граждане Аргентины, которые объявят о доходах в течение 90 дней после вступления закона в силу, смогут платить только 2.5% налога на прирост капитала от своих криптоактивов. Ставка будет увеличиваться каждые 90 дней, пока не достигнет уровня в 15% — то есть стандартной ставки, действующей в стране.

Законопроект также должен побуждать граждан декларировать и другие свои активы, будь то недвижимость, акции или фиатная валюта. Более того, проект обяжет размещать активы как внутри страны, так и за ее пределами, в банках, одобренных ЦБ Аргентины.

В настоящее время Аргентина, по данным Chainalysis, входит в двадцатку лидирующих стран по внедрению криптовалют. По данным издания New York Times, более трети аргентинцев покупают или продают криптовалюты не реже одного раза в месяц.

cryptomisto По материалам:

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