Украина ожидает транш МВФ на 700 млн долларов

Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-By может выделить Украине транш кредитную 700 млн долларов. Миссия МВФ ожидается в ближайшее время.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Раде.
Как отметил Марченко, Украина выполняет условия и структурные маяки по программе с МВФ, что приближает миссию фонда и пересмотр программы.
«По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе на 700 млн долларов. Срок программы завершается в июне 2022 года. И по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно 1,5 млрд долларов», — сказал он.
Марченко также сообщил, что надеется получить первый безусловный транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС в конце марта — начале апреля 2022 года. Второй транш Украина получит после выполнения ряда мер по структурным реформам.
Кроме того, США предоставят Украине гарантию для выпуска еврооблигаций на 1 млрд долларов, напомнил Марченко.
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