Украина ожидает транш МВФ на 700 млн долларов

Международный валютный фонд по результатам пересмотра программы Stand-By может выделить Украине транш кредитную 700 млн долларов. Миссия МВФ ожидается в ближайшее время.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Раде.

Как отметил Марченко, Украина выполняет условия и структурные маяки по программе с МВФ, что приближает миссию фонда и пересмотр программы.

«По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе на 700 млн долларов. Срок программы завершается в июне 2022 года. И по результатам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно 1,5 млрд долларов», — сказал он.

Марченко также сообщил, что надеется получить первый безусловный транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС в конце марта — начале апреля 2022 года. Второй транш Украина получит после выполнения ряда мер по структурным реформам.

Кроме того, США предоставят Украине гарантию для выпуска еврооблигаций на 1 млрд долларов, напомнил Марченко.

Справка Finance.ua:

Международный валютный фонд планирует проведение второго пересмотра программы кредитования Украины в первом квартале 2022 года;

в Национальном банке Украины уверены в необходимости сотрудничества с Международным валютным фондом. Уже начался процесс обсуждения новой программы после завершения Stand-By в июне 2022 года;