Что нужно знать о продаже с/х земли, которая находится в аренде

С 1 июля 2021 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения». Finance.ua узнал у экспертов Бюро бесплатной правовой помощи, как продать земельный участок сельскохозяйственного назначения, который находится в аренде.

І этап. Обращение к нотариусу. Собственнику земельного участка нужно не позднее, чем за два месяца до дня заключения договора купли-продажи земельного участка обратиться к нотариусу и зарегистрировать намерение о продаже земельного участка в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Заявление о государственной регистрации такого намерения подают нотариусу, который будет совершать нотариальное удостоверение договора купли-продажи, вместе с проектом такого договора.

II этап. Уведомление арендатора. Нотариус обязан в течение трех рабочих дней уведомить о таком намерении арендатора ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении или лично под расписку.

Важно! Арендатор считается уведомленным о таком намерении также в случае его отказа получить уведомление, о чем есть соответствующая отметка, или если уведомление вернулось к нотариусу в связи с истечением установленного срока хранения.

III этап. Ответ арендатора и заключение сделки. Если арендатор желает приобрести земельный участок, он обязан уведомить об этом нотариуса ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении или лично под расписку.

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В течение месяца со дня получения такого уведомления нотариус по согласованию с продавцом земельного участка должен назначить день и время заключения договора купли-продажи и известить об этом арендатора ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении. При заключении договора купли-продажи нотариус обязан проверить соответствие приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения.