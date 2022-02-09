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Финансовый мониторинг: сколько подозрительных операций обнаружили в 2021 году

Финансовый мониторинг: сколько подозрительных операций обнаружили в 2021 году

Государственная служба финансового мониторинга Украины в 2021 году направила в правоохранительные органы 1 170 материалов, которые связаны с сомнительными финансовыми операциями более чем на 103,2 млрд грн.

В 2021 году Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 1 170 материалов, что на 12,9% больше, чем в 2020 году. Больше всего материалов передали в Национальную полицию – 399 (на 71,2% больше, чем в 2020-м).

В Государственную фискальную службу направили 265 материалов (на 9,2% меньше, чем в 2020 году), в Службу безопасности Украины – 239 (-5,2%), в органы прокуратуры – 117 (+88,7%), в НАБУ – 110 (-34,5%), в Государственное бюро расследований – 40 (+42,9%).

Из всех материалов 160 касаются отмывания средств, полученных коррупционным путем, общая сумма – 9,3 млрд грн, что на 14,8% больше, чем в 2020 году. Большинство таких дел Госфинмониторинг передал в НАБУ – 110 материалов (-34,5%).

Еще по несколько дел направили в Нацполицию, органы ГФС и в органы прокуратуры. В Службу безопасности Украины – 27 материалов (+58,8%), в ГБР – 15 материалов.

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Кроме этого, в 2021 году Госфинмониторинг направил 109 дел в СБУ относительно расследований финансирования терроризма и сепаратизма. Это на 45,3% больше материалов, чем в 2020 году (28 из них содержат информацию по связям с Россией).

Служба безопасности получила 11 материалов о совершении финансовых операций лицами, причастными к международным террористическим организациям. В 2020 году таких материалов было 36. Также 49 материалов связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, в частности, на Донбассе; 29 материалов – связаны с террористической деятельностью или в отношении лиц, к которым применены международные санкции, еще 20 материалов касались причастных к аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

По материалам Слово и Дело
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